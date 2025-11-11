قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

عزة عاطف

تستعد تسلا لإطلاق نسخة محدثة كليًا من شاحنتها الكهربائية Semi في عام 2026، بعد سلسلة من التطويرات التي جعلتها أكثر كفاءة واستعدادًا للإنتاج الواسع.

تأتي النسخة الجديدة بتحسينات في التصميم والأداء والتقنيات الذكية، ما يعزز مكانة تسلا في سوق النقل الثقيل الكهربائي.

كفاءة أعلى وتصميم أكثر انسيابية

الجيل الجديد من Tesla Semi سيحقق زيادة بنسبة 15% في كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالنموذج التجريبي الأول. 

كما حصلت الشاحنة على تصميم هوائي أكثر سلاسة يقلل مقاومة الهواء ويزيد المدى إلى نحو 500 ميل (حوالي 800 كم) للشحنة الواحدة، ما يجعلها منافسًا قويًا في فئة الشاحنات الطويلة المدى.

شحن بسرعة 1.2 ميجاواط لتقليل زمن التوقف

من أبرز التحديثات التقنية نظام الشحن الجديد بقدرة 1.2 ميجاواط، الذي يتيح شحن البطارية بسرعة كبيرة لتقليل فترات التوقف أثناء الرحلات الطويلة. 

يجعل هذا التطور الشاحنة أكثر عملية في النقل التجاري، ويعزز قدرتها على تحقيق عوائد تشغيل أعلى للشركات.

تأتي الشاحنة المحدثة أيضاً بـ مكونات إلكترونية متطورة تدعم تقنيات القيادة الذاتية المستقبلية، ما يجعلها “autonomy-ready”. 

وقد أعادت تسلا تصميم الهيكل الداخلي والخارجي لتوفير رؤية أفضل للسائق وتحسين توزيع الوزن والأمان.

خلال الاجتماع السنوي للمساهمين، أعلن إيلون ماسك أن إنتاج Tesla Semi بنسختها النهائية سيبدأ العام المقبل، مؤكداً أن الشركة تمضي بخطة واضحة لتوسيع أسطول المركبات الكهربائية في جميع الفئات، بدءًا من سيارات الركاب ووصولاً إلى الشاحنات الثقيلة.

