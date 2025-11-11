سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تحرك مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: «الأهلي يرغب في التعاقد مع أسامة فيصل، مهاجم نادي البنك الأهلي، في الميركاتو الشتوي المقبل».

وأضاف: «علمت أن هناك جلسة بين سيد عبدالحفيظ، المشرف على فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع أسامة فيصل، من أجل الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للأهلي».

وتابع: «أسامة فيصل، رحب بالانتقال إلى اللقعة الحمراء، واللاعب سيوقع لمدة 5 سنوات، ولكن حتى الأن لم يفاتح مسؤولي الأهلي إدارة نادي البنك، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي».



