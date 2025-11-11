ماجد المصري: طارق العريان سبب دخولي المجال الفني وتعاونّا بعد 30 عامًا

كشف الفنان ماجد المصري أن المخرج طارق العريان هو السبب الحقيقي وراء دخوله المجال الفني، بعد أن شجّعه منذ سنوات طويلة على خوض تجربة التمثيل، مشيرًا إلى أن صداقتهما تمتد لأكثر من 30 عامًا.

وقال ماجد المصري خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "السلم والثعبان.. لعب عيال":"هقول مين سبب دخولي مجال التمثيل لأول مرة، هو صديقي المخرج طارق العريان. إحنا صحاب من 30 سنة عشرة عمر، وكنا نروح السينما ونتفرج على الأفلام سوا، وقال لي وقتها ليه ما تجرب وتدخل المجال الفني. ومن وقتها بدأت مشواري، لكن ما اشتغلناش سوا لحد فيلم السلم والثعبان لعب عيال."

وشهد المؤتمر الصحفي للفيلم، الذي أُقيم بأحد سينمات التجمع الخامس مساء أمس حضور أبطال العمل وعلى رأسهم المخرج طارق العريان، والمنتج موسى عيسى، والمؤلف أحمد حسني، بالإضافة إلى النجوم عمرو يوسف، ماجد المصري، وأسماء جلال.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، بينهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، فيما تظهر الفنانة القديرة سوسن بدر كضيفة شرف.

الفيلم من قصة وإخراج وإنتاج طارق العريان، وشارك في كتابته أحمد حسني، ويتولى الإنتاج موسى عيسى.