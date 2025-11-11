ميدو: عرض أوروبي مميز لحمزة عبد الكريم

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن وجود عرض مميز من أوروبا لحمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 سنة.

وقال ميدو:" حمزة عبد الكريم يمتلك أساسيات المهاجم المميز، لم أشاهد منذ سنوات مهاجم بالصفات التي يقدمها ولديه مواصفات قيادية مميزة".

وواصل:" عمر عبدالعزيز مشروع حارس مرمى مميز للمنتخب ونادي الزمالك، وبلال عطية لاعب مميز جدًا ولديه قدرات رائعة في وسط الملعب".

وأردف:" بتمنى منح الحرية لهؤلاء الشباب ومن لم يسافر قبل أن يتم 18 سنة لن يتم تطوير مستواه".

وأتم:" أتمنى ان الأندية متقفش في وش اللاعيبة دي لو جالها عرض احتراف مميز، لازم ياخدوا فرصتهم ولازم الأندية دي تفخر ان الولد دا طالع من مدرسة الفريق ودي حاجة تشرف مش انك تقف قدام طريقه وتحبط اللاعب، الأندية لازم تحرر العناصر المميزة دي، صناعتك بتفرق للاعب وانك تقف في صفه علشان يظهر للكل انه خرج من الفريق دا".