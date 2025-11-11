قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
رياضة

زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
رباب الهواري

اقترب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، من العودة مجددًا إلى عالم التدريب بعد فترة غياب دامت أكثر من ثلاث سنوات.

تصريحات مثيرة من زيدان

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن زيدان ألمح خلال تصريحات مقتضبة إلى اقتراب عودته، حيث قال:

“سيحدث ذلك قريبًا، قريبًا جدًا.”

وأوضح رومانو أن زيدان تجاهل العديد من العروض التدريبية خلال الفترة الماضية، وهو ما يشير إلى أنه ينتظر المشروع المناسب الذي يتوافق مع طموحاته وأهدافه الرياضية.

حلم تدريب المنتخب الفرنسي

سبق أن عبّر الأسطورة الفرنسية عن رغبته القوية في تولي قيادة المنتخب الفرنسي يومًا ما، معتبرًا ذلك حلمه الأكبر.

وقال زيدان خلال مشاركته في مهرجان Festival dello Sport:

“بالتأكيد أخطط للعودة إلى التدريب، ورغبتي أن أصبح مدربًا للمنتخب الفرنسي في المستقبل.”

وأضاف النجم السابق:

“كان أنشيلوتي مدربًا لي أولًا ثم أصبحت مساعده، وهو صديق مقرب وكان له دور كبير في مسيرتي التدريبية، لأنه يستمع دائمًا للاعبين.”

علاقته بيوفنتوس

وعن احتمالية تدريب يوفنتوس الإيطالي، أوضح زيدان:

“لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك، لكن يوفنتوس دائمًا في قلبي لأنه منحني الكثير، ولا أعلم ما الذي سيحدث مستقبلًا، لكن هدفي الواضح هو تدريب فرنسا.”

إنجازاته مع ريال مدريد

قاد زيدان فريق ريال مدريد في فترتين ناجحتين، وحقق مع النادي الملكي 11 لقبًا، أبرزها ثلاث بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

غيابه منذ 2021

ومنذ رحيله عن تدريب ريال مدريد عام 2021، لم يتولَّ زيدان قيادة أي فريق آخر، رغم ارتباط اسمه بعدة أندية كبرى أوروبية، ما يجعل عودته المنتظرة محط أنظار الجماهير وعشاق كرة القدم حول العالم


 

زين الدين زيدان ريال مدريد اخبار الرياضة كورة عالميه

