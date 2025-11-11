مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة حاسمة إلى لاعبي الزمالك عقب خسارة الفريق لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج «أوضة اللبس»: «الزمالك خسر بطولة، لكن المنافسة مازالت قائمة على ثلاث بطولات مهمة».

وأضاف: «مينفعش المشروع يتهد، جمهور الزمالك ينتظر إصلاح المسار، ورد فعله هيكون قوي جدًا لو شاف مكابرة أو عدم تصحيح للأخطاء».

وتابع: «الفريق محتاج راجل فني صاحب قرار حقيقي في الأمور الفنية، لأن الزمالك مدعوم تمامًا من جماهيره ورموزه».

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: «الزمالك تعاقد مع لاعبين غلط، لأن مفيش متخصص بيحسم الأمور الفنية داخل النادي».