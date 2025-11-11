عبدالرؤوف يقترب من الرحيل عن الزمالك.. ونونو ألميدا الأقرب لتدريب الفريق



علَقَ محمد عبدالله نجم الزمالك والأهلي السابق على نهائي كأس السوبر المصري بين القطبين ، والذي جمع الفريقين مساء أمس الأول الأحد 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.



وقال محمد عبدالله في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:



مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وباللاتفاق مع جون إدوارد المدير الرياضي ، قرروا إنهاء مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الفريق بعد خسارة لقاء القمة في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتابع: الزمالك اقترب من الاتفاق مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا لتدريب الفريق خلفاً لعبد الرؤوف ، وذلك بترشيح من جون إدوارد الذي عمل مع ألميدا من قبل في فريق فاركو، حيث يرغب إدوارد في استغلال فترة التوقف الدولي الجارية بالتعاقد مع مدرب أجنبي.