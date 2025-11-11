قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
رياضة

ميدو يوجه رسالة حاسمة لإدارة ولاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر

ميدو
ميدو
رباب الهواري

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة التركيز على تصحيح الأوضاع داخل النادي وعدم الالتفات إلى القضايا الجانبية، وفي مقدمتها أزمة أرض أكتوبر والأزمات المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية أن رموز الزمالك جميعهم يتمنون رؤية النادي في أفضل مكانة ممكنة، مشيرًا إلى أن مسؤولي القلعة البيضاء يبذلون مجهودات كبيرة لكنهم بحاجة إلى معالجة الأخطاء وعدم السير في طريق هدم الكيان.

وقال ميدو: “متهدوش المعبد واسمعوا كلامي، وأي زملكاوي حقيقي هيرفض دعاوي هدم النادي، الزمالك أكبر من أي شخص”، مشددًا على أن الوقت الحالي يتطلب الاتحاد والعمل الجاد لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

ميدو: الزمالك يحتاج إلى تصحيح المسار الفني
 

وتحدث ميدو عن خسارة الزمالك لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أوراقه وتصحيح المسار الفني قبل فوات الأوان. وأوضح أن خسارة بطولة لا تعني نهاية الطريق، قائلاً: “الزمالك خسر بطولة، لكن المنافسة ما زالت قائمة على ثلاث بطولات مهمة أخرى”.

رسالة إلى اللاعبين والجهاز الفني

وجه ميدو رسالة مباشرة إلى لاعبي الفريق قائلاً إن جماهير الزمالك لن تصبر على المكابرة أو تجاهل الأخطاء، مشددًا على أن رد فعل الجمهور سيكون قويًا إذا لم يتم إصلاح المسار سريعًا.

وأضاف أن الفريق في حاجة إلى مدير فني قوي صاحب قرار حقيقي في الأمور الفنية، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الزمالك من جماهيره ورموزه التاريخية.

انتقاد لسياسة التعاقدات

واختتم ميدو تصريحاته بانتقاد سياسة التعاقدات الأخيرة داخل النادي، مؤكدًا أن الزمالك تعاقد مع لاعبين غير مناسبين لاحتياجات الفريق بسبب غياب المتخصصين في إدارة الملف الفني، ما أدى إلى اختيارات خاطئة أثرت على مستوى الفريق


 

