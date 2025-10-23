ميدو يطالب بعودة أحمد الشناوي إلى المنتخب

طالب أحمد حسام “ميدو” بضرورة عودة حارس بيراميدز أحمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أداءه هذا الموسم يؤهله للوجود بقوة ضمن عناصر المنتخب المشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس، إن المدير الفني حسام حسن يجب أن يمتلك جميع أسلحته في البطولة، والشناوي أحد أبرزها بعد تألقه اللافت وترشحه لجائزة أفضل حارس داخل القارة.

كما أشاد ميدو بما يقدمه حسام حسن مع المنتخب، معتبرًا أنه يستحق التواجد ضمن قائمة أفضل المدربين في إفريقيا، مشددًا على أن المنتخب يحتاج لدعم واستقرار فني خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نتائج تليق باسم وقيمة الكرة المصرية.