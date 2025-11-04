ميدو: الزمالك رجع يكسب بعد ما بقى عنده مدرب حقيقي

أعرب الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب عودة الزمالك للانتصارات من جديد في الدوري المصري.

وقال ميدو:" الزمالك رجع يكسب بعدما بقى عنده مدرب، الفترة الأخيرة الزمالك كان من غير مدرب".

وواصل:" فيريرا ارتكب كل الأخطاء الممكنة من أي مدرب هاوي، وكانت بداية مشاكله في كلامه بالمؤتمرات الصحفية".

وأردف:" تحياتي لعبدالرؤوف رغم انه جه في وقت صعب، لكن هو مدرب كورة حقيقي ودا بيظهر مع التغييرات وأجواء المباراة المختلفة وان دايمًا عنده خطة بديله وهو دا المطلوب".

وأتم:" فيريرا كان لازم يمشي بعد ماتش دجلة، المدرب واضح من الأول ان ملوش في التدريب ومفيش أسلوب لعب للمدرب وأساسيات التدريب مش عنده أصلا، وأول مدرب في حياتي أشوفه بيلعب من غير لاعب رقم 6”.

وأكد:" مباراة الأهلي خير دليل على كلامي ككلام كورة، انت مسيطر على المباراة ومتقدم ومش عارف تسيطر على المباراة أو تستغل مشاكل اللي قدامك وتزود التقدم الخاص بيك في النتيجة، الزمالك عنده فريق كويس يقدر ينافس والأساس مبني صح في النادي يخليك تنافس على الدوري لكن كانت مشكلتك ان مفيش مدرب".

وقال:" مدرب مش عارف يتكلم في المؤتمر الصحفي وطالع يقول متقوليش هارد لك بعدما خسر ضد المقاولون العرب وبيعمل مشاكل مع لاعيبته فبالتالي باقي اللاعيبة هتحترمك ازاي وفي الآخر تضطر تنزله يشارك ودا يبوظ صورتك قدام لاعيبتك، فيريرا كورة وشخصية هو أسوء مدرب درب الزمالك أخر 15 سنة".