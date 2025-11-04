قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
رياضة

الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية

رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك قررت تجميد ملف التعاقدات الشتوية بشكل مؤقت، نظرًا للأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، والتي أثرت بشكل مباشر على قدرته في الدخول في صفقات جديدة.


 

الأزمة المالية تضرب القلعة البيضاء

أوضح الغندور، خلال تصريحات ببرنامجه ستاد المحور، أن النادي يعيش واحدة من أصعب فتراته على الصعيد المالي، حيث تراكمت الالتزامات المالية والديون، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تأجيل أي تحركات تخص سوق الانتقالات الشتوي حتى تتضح الصورة النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

توقف المفاوضات مع اللاعبين الجدد

وأشار الغندور إلى أن الزمالك لم يفتح أي خطوط تفاوض مع لاعبين جدد حتى الآن، رغم اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الحالي هي حل الأزمة المالية وتأمين مستحقات اللاعبين الحاليين والعاملين بالنادي قبل التفكير في تدعيمات جديدة.

قرارات حاسمة مرتقبة

وأضاف أن إدارة النادي ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمراجعة الوضع المالي بدقة، خاصة مع محاولات مجلس الإدارة إيجاد مصادر تمويل جديدة سواء من خلال عقود الرعاية أو تسويات مالية مع بعض الجهات الدائنة.

كما أشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على علم بالموقف المالي، وقد تم تأجيل قائمة الصفقات المطلوبة لحين تحسن الأوضاع.


 

رسالة إلى جماهير الزمالك

واختتم الغندور حديثه برسالة إلى جماهير الزمالك، مطالبًا الجميع بدعم الإدارة في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الفريق وعدم الدخول في التزامات مالية جديدة قد تزيد من حجم الأزمات الحالية، مشددًا على أن الزمالك قادر على تجاوز محنته والعودة أقوى خلال الفترات المقبلة


 

