مينا ماهر عن مواجهة الزمالك و بيراميدز: جاهزين و كاملين العدد

علق الإعلامي مينا ماهر عن مواجهة الزمالك و بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر : عندنا مباراة مهمة جدا امام بيراميدز يوم الخميس، آخر مواجهة بين الفريقين كانت في نهائي كأس مصر لما قدرنا نحقق اللقب، الزمالك استعاد الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش 3-1.

وتابع :جاهزين و مستعدين وان شاء الله كاملين العدد في مباريات السوبر المصري، نكسب بيراميدز بإذن الله نكون في النهائي، فريقنا الان في مطار القاهرة استعدادًا للسفر.

وحرص جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل انطلاق رحلة السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد إدوارد جلسات سريعة، فردية وجماعية، مع اللاعبين بحضور عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، للتأكيد على أهمية البطولة والمرحلة المقبلة للنادي وجماهيره.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المسافرة إلى الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.