طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
الكشف عن تفاصيل مباريات مصر في بطولة العين الودية.. متى يلعب الفراعنة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن تفاصيل بطولة كأس العين الدولية الودية، والتي ستشهد مشاركة منتخب مصر إلى جانب ثلاثة منتخبات أخرى. 

تأتي هذه البطولة في إطار استعداد المنتخبات الأربعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستستضيفها المغرب في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى التحضير لبطولة كأس العالم 2026.

بطولة أمم أفريقيا 2025

النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا. 

تتمثل المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

كأس العين الدولية الودية 

ستبدأ البطولة الودية يوم 13 نوفمبر 2025 وستستمر حتى 18 نوفمبر من نفس الشهر. وستقام المباريات على استاد هزاع بن زايد، حيث يشارك في البطولة أربعة منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، إيران وكاب فيردي، جميعها تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقد أكد المنظمون أن المنتخبات ستشارك بلاعبيها الرئيسيين، مما يعكس رغبتها في الاستعداد الجيد للاستحقاقات الدولية المقبلة، بما في ذلك كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

ستقام المباراة الافتتاحية يوم 13 نوفمبر، حيث يلتقي منتخب إيران مع نظيره كاب فيردي. بينما سيواجه منتخب مصر منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر. 

بعد انتهاء المرحلة الأولى من البطولة، سيلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، والفائزان سيتقابلان في المباراة النهائية يوم 18 نوفمبر.

موعد مباراة مصر القادمة

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام أوزبكستان في يوم 14 نوفمبر الجاري، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد هزاع بن زايد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع الفائز من المباراة الأخرى التي تجمع بين منتخب إيران أمام الرأس الأخضر يوم 13 نوفمبر لتحديد البطل والوصيف يوم 18 نوفمبر، في حين يلتقي الفريقان الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

منتخب مصر كأس العين الدولية موعد مباراة مصر المقبلة أمم أفريقيا مباريات كأس العين الدولية

