أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
شهدت أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في معظم الشركات، من دون تغييرات كبيرة في الأسعار الرسمية، مع استمرار العروض التنافسية المقدمة من الشركات الأربع العاملة في السوق المصرية: المصرية للاتصالات WE، وفودافون، وأورنج، واتصالات مصر.

وتواصل شركات الاتصالات تعزيز خدماتها الرقمية لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت على نحو أساسي في التعليم والعمل والترفيه، خاصة مع ارتفاع استهلاك البيانات في مختلف المحافظات.

واقرأ أيضًا:

كيف تمنع تطبيقات آيفون من استهلاك باقات الإنترنت

أسعار باقات الإنترنت المنزلي WE ADSL

تعد الشركة المصرية للاتصالات WE المشغل الرئيسي لخدمات الإنترنت الأرضي في مصر، وتقدم مجموعة من باقات الإنترنت المنزلي بسرعات تبدأ من 30 ميجابت/ثانية وحتى 200 ميجابت/ثانية.

وفيما يلي تفاصيل أسعار باقات الإنترنت المنزلي من WE في نوفمبر 2025:

  • WE 30 Mbps – 140 GB: السعر 120 جنيهًا شهريًا.
  • WE 30 Mbps – 250 GB: السعر 170 جنيهًا شهريًا.
  • WE 100 Mbps – 250 GB: السعر 210 جنيهات شهريًا.
  • WE 100 Mbps – 400 GB: السعر 260 جنيهًا شهريًا.
  • WE 200 Mbps – 600 GB: السعر 400 جنيه شهريًا.

وأوضحت الشركة أن العملاء يمكنهم إعادة شحن الباقات عبر تطبيق My WE أو من خلال منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، كما يمكن ترقية السرعة أو الباقة في أي وقت دون رسوم إضافية.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي من فودافون مصر

تقدم شركة فودافون مصر باقات الإنترنت الأرضي بسرعات تبدأ من 30 ميجابت/ثانية وحتى 100 ميجابت/ثانية، مع عروض خاصة للعملاء الجدد.

وفيما يلي أسعار باقات Vodafone DSL في نوفمبر 2025:

  • 30 Mbps – 140 GB: بسعر 120 جنيهًا شهريًا.
  • 30 Mbps – 250 GB: بسعر 170 جنيهًا شهريًا.
  • 100 Mbps – 250 GB: بسعر 210 جنيهات شهريًا.
  • 100 Mbps – 400 GB: بسعر 260 جنيهًا شهريًا.

كما تتيح فودافون خدمة إدارة الحساب بالكامل عبر تطبيق My Vodafone، الذي يمكّن المستخدمين من دفع الفواتير ومتابعة الاستهلاك وتجديد الباقة بسهولة.

باقات الإنترنت المنزلي من أورنج DSL

تواصل شركة أورنج مصر المنافسة في سوق الإنترنت المنزلي عبر عروضها المتنوعة، وتقدم سرعات تصل إلى 200 ميجابت/ثانية، مع إمكانية الترقية السريعة دون تغيير في خط الهاتف الأرضي.

كيفية توفير باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن

وفيما يلي أسعار باقات Orange DSL في نوفمبر 2025:

  • 30 Mbps – 140 GB: بسعر 120 جنيهًا شهريًا.
  • 30 Mbps – 250 GB: بسعر 170 جنيهًا شهريًا.
  • 100 Mbps – 250 GB: بسعر 210 جنيهات شهريًا.
  • 100 Mbps – 400 GB: بسعر 260 جنيهًا شهريًا.
  • 200 Mbps – 600 GB: بسعر 400 جنيه شهريًا.

وأكدت الشركة أن العملاء يمكنهم متابعة استهلاك الإنترنت وتغيير الباقة من خلال تطبيق My Orange، أو عبر الموقع الرسمي دون الحاجة لزيارة الفروع.

أسعار الإنترنت المنزلي من اتصالات مصر

أما شركة اتصالات مصر، فتقدم باقات الإنترنت المنزلي بسرعات تبدأ من 30 ميجابت/ثانية، مع عروض على السعات الإضافية والخصومات الشهرية.

أسعار باقات الانترنت

وفيما يلي أسعار باقات Etisalat Home Internet لشهر نوفمبر 2025:

  • 30 Mbps – 140 GB: السعر 120 جنيهًا شهريًا.
  • 30 Mbps – 250 GB: السعر 170 جنيهًا شهريًا.
  • 100 Mbps – 250 GB: السعر 210 جنيهات شهريًا.
  • 100 Mbps – 400 GB: السعر 260 جنيهًا شهريًا.
  • 200 Mbps – 600 GB: السعر 400 جنيه شهريًا.

وتوفر الشركة إمكانية السداد عبر تطبيق My Etisalat أو عبر المحافظ الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى ميزة إشعارات الاستخدام لتجنب انتهاء الباقة بشكل مفاجئ.

أسعار باقات الإنترنت للموبايل في مصر اليوم

تتضمن خدمات الإنترنت للموبايل في مصر باقات متنوعة من حيث السعر والسعة، وتتنافس الشركات الأربع في تقديم عروض شهرية ويومية تناسب مختلف الاستخدامات.

عشان الباقات أسعارها ولعت..إزاي تخلي النت يكمل معك لآخر الشه

وفيما يلي الأسعار المحدثة لباقات الإنترنت للموبايل في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025:

WE موبايل

  • 1.5 جيجابايت: 20 جنيهًا شهريًا.
  • 7 جيجابايت: 65 جنيهًا شهريًا.
  • 12 جيجابايت: 100 جنيه شهريًا.

فودافون

  • 1.5 جيجابايت: 25 جنيهًا شهريًا.
  • 7 جيجابايت: 70 جنيهًا شهريًا.
  • 12 جيجابايت: 110 جنيه شهريًا.

أورنج

  • 2 جيجابايت: 25 جنيهًا شهريًا.
  • 7 جيجابايت: 70 جنيهًا شهريًا.
  • 12 جيجابايت: 110 جنيه شهريًا.

اتصالات

  • 2 جيجابايت: 25 جنيهًا شهريًا.
  • 7 جيجابايت: 70 جنيهًا شهريًا.
  • 12 جيجابايت: 110 جنيه شهريًا.

خدمات إضافية وعروض جديدة من شركات الاتصالات

تستمر الشركات الأربع في تقديم عروض موسمية تشمل مضاعفة السعة عند الشحن الإلكتروني أو منح جيجابايت مجانية عند استخدام التطبيقات الخاصة بكل شركة.

كما تقدم بعض الشركات خصومات تصل إلى 20% على الاشتراكات السنوية أو عند استخدام الدفع عبر المحافظ الإلكترونية، في إطار تشجيع العملاء على التحول الرقمي.

وتتيح الشركات أيضًا إمكانية مشاركة الإنترنت بين الأجهزة المختلفة من خلال خدمة الـ Hotspot أو عبر برامج إدارة البيانات التي تقدمها تطبيقاتها الرسمية.

خطة الدولة لتوسيع البنية التحتية الرقمية في 2026

تأتي هذه المنافسة بين شركات الاتصالات في ظل جهود الدولة المصرية لتوسيع شبكة الإنترنت والبنية التحتية الرقمية استعدادًا لعام 2026، إذ يتم العمل حاليًا على تطوير أكثر من 2000 سنترال وتحديث الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية (فايبر) في جميع المحافظات.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) أن الخطة الجديدة تهدف إلى رفع سرعة الإنترنت الثابت إلى متوسط 120 ميجابت/ثانية بنهاية عام 2026، مع تحسين جودة الخدمة وتقليل الأعطال والانقطاعات في الشبكة.

كما أشار الجهاز إلى أنه يجري التنسيق مع شركات المحمول لتحسين تغطية شبكات الجيل الرابع والخامس (4G و5G)، بما يتماشى مع الزيادة المطردة في عدد المستخدمين، الذي تجاوز 74 مليون مشترك نشط حتى الربع الأخير من 2025.

