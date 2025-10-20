أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصدرت أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 مؤشرات البحث على موقع «جوجل»، بعدما ارتفعت عمليات الاستعلام من قبل المواطنين عن تكلفة باقات الإنترنت المنزلي والمحمول، لدى الشركات الأربعة العاملة في السوق المصرية، وهي: فودافون، و أورانج، و وي (WE)، واتصالات مصر.

يبحث المستخدمون يوميًا عن أحدث الأسعار والعروض والطرق المناسبة لشحن السعات الإضافية بعد انتهاء باقة الإنترنت الأساسية، وذلك مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والترفيه والتواصل الاجتماعي، مما يجعل خدمة الإنترنت من الاحتياجات الأساسية داخل كل منزل ومؤسسة في مصر.

واقرأ أيضًا:

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي لشهر أكتوبر 2025

شهدت باقات الإنترنت المنزلي (ADSL) استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال شهر أكتوبر 2025، مع استمرار الشركات في تقديم عروض مرنة تناسب احتياجات العملاء المختلفة من حيث السرعة والسعة الشهرية. وفيما يلي أسعار الباقات المقدمة من الشركات الأربع الكبرى في السوق المحلي:

باقات فودافون للإنترنت المنزلي

تقدم شركة فودافون مصر مجموعة من باقات الإنترنت الأرضي بسرعات مختلفة تناسب الاستخدامات اليومية المتنوعة، وجاءت الأسعار الآتية:

  • باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات شهريًا.
  • باقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا.
  • باقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.
بعد ارتفاع أسعار الباقات..كيف تقلل من استخدام باقة النت؟

وتوفر فودافون لعملائها إمكانية شحن سعات إضافية في حال انتهاء الباقة الأساسية عبر تطبيق «أنا فودافون» أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

باقات أورانج للإنترنت الأرضي

قدمت أورانج مصر مجموعة من باقات الإنترنت الأرضي بسرعات عالية تناسب الاستخدام الكثيف، خاصة للأسر التي تستخدم أكثر من جهاز في المنزل، وجاءت الأسعار الآتية:

  • باقة 30 ميجابايت بسعر يبدأ من 210 جنيهات.
  • باقة 70 ميجابايت بسعر يبدأ من 520 جنيهًا.
  • باقة 100 ميجابايت بسعر يبدأ من 700 جنيه.
  • باقة 200 ميجابايت بسعر يبدأ من 1760 جنيهًا.

وتتميز باقات أورانج بمرونة في إدارة الباقة وإمكانية إضافة سعات إضافية عبر تطبيق My Orange بسهولة تامة.

كيفية توفير باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن

باقات WE (وي) للإنترنت المنزلي

تُعد شركة وي WE من أكثر الشركات انتشارًا في مجال الإنترنت الأرضي في مصر، وتقدم باقات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، وجاءت الأسعار الآتية:

باقة سوبر 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.

باقة سوبر 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه.

كما تتيح الشركة باقات WE Gold التي تسمح بالتحويل إلى سعة أكبر في أي وقت من الشهر.

وتتميز «we» بانتشار فروعها في جميع المحافظات، مع توفير دعم فني متواصل للعملاء على مدار الساعة.

باقات اتصالات للإنترنت الأرضي

أما شركة اتصالات مصر فتقدم مجموعة من باقات الإنترنت المنزلي بأسعار منافسة وجودة عالية، وتأتي الأسعار كالآتي:

  • باقة 140 جيجابايت بسعر 210 جنيهات.
  • باقة 200 جيجابايت بسعر 290 جنيهًا.
  • باقة 300 جيجابايت بسعر 430 جنيهًا.

وتتيح اتصالات للمستخدمين خاصية متابعة الاستهلاك اليومي من خلال تطبيق «My Etisalat» مع إمكانية شراء سعات إضافية فورية عند الحاجة.

أسعار باقات الإنترنت للموبايل في مصر

لم تقتصر المنافسة بين الشركات الأربع على الإنترنت الأرضي فقط، بل امتدت أيضًا إلى باقات الإنترنت للموبايل، التي تُعد من أكثر الخدمات استخدامًا بين فئات الشباب وموظفي الشركات والمستقلين، لما توفره من مرونة وسرعة في الاتصال بالشبكة في أي مكان.

باقات WE للموبايل

تقدم شركة وي للمحمول باقات متنوعة ضمن فئات WE Space Mega، وهي من أكثر الباقات استخدامًا في السوق المصري، وجاءت الأسعار كالآتي:

  • باقة 150 جيجابايت بسعر 75 جنيهًا.
  • باقة 300 جيجابايت بسعر 150 جنيهًا.

كما توفر الشركة باقات أخرى مسبقة الدفع تبدأ من 10 جنيهات مقابل 625 ميجابايت، وتصل إلى 70 جنيهًا مقابل 6250 ميجابايت، مع إمكانية الحصول على ضعف الباقة في بعض العروض الترويجية.

باقات فودافون فليكس للمحمول

تعتبر باقات فودافون فليكس من أكثر الباقات انتشارًا بين المستخدمين، نظرًا لتنوعها وسهولة إدارتها عبر تطبيق «أنا فودافون»، وجاءت الأسعار كالآتي:

باقات فليكس من 25 جنيهًا حتى 55 جنيهًا، إذ تبلغ تكلفة 6.5 جنيه لكل 1000 ميجابايت عند استخدام الألعاب مثل PUBG.

باقات فليكس من 60 جنيهًا حتى 100 جنيه، وتكلفة 6.5 جنيه لكل 2000 ميجابايت عند اللعب أو استخدام التطبيقات الترفيهية.

وتتميز باقات فودافون بتغطية قوية للإنترنت في معظم المناطق، مع عروض دورية للعملاء الحاليين والجدد.

الإنترنت خدمة أساسية في كل منزل

أصبحت خدمة الإنترنت المنزلي والمحمول من الأساسيات اليومية في حياة المواطنين، إذ تعتمد عليها الدراسة والعمل والتجارة الإلكترونية والترفيه. وتسعى شركات الاتصالات في مصر إلى تحسين جودة الشبكات وتوسيع نطاق التغطية وتقديم عروض مرنة تواكب احتياجات المستخدمين المتزايدة.

كما تشجع الدولة المصرية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير سرعات الإنترنت لتتماشى مع المعايير العالمية وتخدم أهداف التحول الرقمي الشامل.

واستقرت أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 مع استمرار العروض التنافسية بين الشركات الأربع الكبرى في السوق المصري. وتتنوع الباقات بين الاستخدام المنزلي والمحمول لتناسب جميع الفئات، بدءًا من الاستخدام الخفيف وحتى الكثيف، ما يمنح المواطنين حرية الاختيار وفق احتياجاتهم وسرعاتهم المفضلة.

وتواصل شركات الاتصالات جهودها لتحسين الخدمة وتوفير الإنترنت بأسعار مناسبة وجودة عالية تلبي تطلعات المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار الإنترنت في مصر اليوم باقات النت المنزلي 2025 أسعار باقات الموبايل في مصر باقات WE الجديدة أسعار فودافون إنترنت عروض أورانج إنترنت اتصالات مصر باقات الإنترنت أسعار الإنترنت الأرضي 2025 سعات الإنترنت في مصر تحديث باقات النت

