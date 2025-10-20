إدارة الرعاية الأولية تواصل جولاتها الميدانية وتتفقّد وحدة طب أسرة أبوصويرة برأس سدر

قامت إدارة الرعاية الأولية بزيارة ميدانية إلى وحدة طب أسرة أبوصويرة بمدينة رأس سدر، لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك في إطار حرص فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء على الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الأولية، وضمن برنامج المتابعة الدورية لمنشآت الفرع.



وخلال الزيارة، تم تفقد مختلف أقسام الوحدة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومراجعة سجلات الخدمة الطبية، إلى جانب التأكد من تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومتكاملة للمنتفعين والعاملين.



كما تابع فريق الإشراف انتظام الأطقم الطبية والإدارية في أداء مهامهم اليومية، وتمت مناقشة أبرز التحديات والاحتياجات اللازمة لتعزيز كفاءة العمل وتحسين تجربة المترددين على الوحدة.



ولفت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لإدارة الرعاية الأولية بالفرع، للوقوف على مستوى الأداء الفعلي وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.