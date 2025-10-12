قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
إخماد حريق محدود داخل محطة كهرباء المعتمدية دون خسائر
يديعوت أحرونوت: صدام بين الجيش الإسرائيلي والمالية يكشف حجم الخسائر
تصفيات المونديال.. منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف نظيف بالشوط الأول
أخبار البلد

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل الأحد 12 أكتوبر 2025 بعد التحديث
عبد الفتاح تركي

أسعار باقات الإنترنت .. تزايدت خلال الأيام الماضية عمليات البحث عبر الإنترنت حول أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل الأحد 12 أكتوبر 2025، خاصة مع اقتراب منتصف الشهر، إذ يرغب المواطنون في معرفة أحدث الأسعار الرسمية المقدمة من الشركات الأربع العاملة في السوق المصري، وهي we، فودافون، أورنج، واتصالات (إي آند مصر).

يأتي هذا الاهتمام في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت في مختلف مناحي الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه، مما يجعل متابعة الأسعار وتحديثاتها الدورية من الأمور المهمة للمستخدمين.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي الأحد 12 أكتوبر 2025

شهدت أسعار الإنترنت المنزلي (النت الأرضي) استقرارًا في أغلب الباقات خلال شهر أكتوبر 2025، حيث جاءت الأسعار الرسمية المعلنة على النحو الآتي:

سعر باقة ماكس 1 تيرا بايت يبلغ 2006.4 جنيه شهريًا.

سعر باقة سوبر 140 جيجابايت يبلغ 239.4 جنيه شهريًا.

سعر باقة سوبر 200 جيجابايت يبلغ 330.6 جنيه شهريًا.

سعر باقة سوبر 250 جيجابايت يبلغ 410.4 جنيه شهريًا.

سعر باقة سوبر 400 جيجابايت يبلغ 649.8 جنيه شهريًا.

سعر باقة سوبر 600 جيجابايت يبلغ 850 جنيهًا شهريًا.

سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت يبلغ 1550.4 جنيه شهريًا.

أما باقات ميجا فجاءت كالآتي:

ميجا 250 جيجابايت بسعر 604.2 جنيه شهريًا.

ميجا 600 جيجابايت بسعر 1185.6 جنيه شهريًا.

ميجا 1 تيرا بايت بسعر 1778.4 جنيه شهريًا.

الترا 250 جيجابايت بسعر 798 جنيهًا شهريًا.

الترا 600 جيجابايت بسعر 1402.2 جنيه شهريًا.

أرخص باقات الإنترنت للموبايل في مصر أكتوبر 2025

حرصت شركات الاتصالات الأربع على تقديم باقات مميزة تناسب مختلف الفئات، وفيما يلي أحدث الأسعار المعلنة:

باقات أورنج للموبايل

1000 ميجا بسعر 20 جنيهًا.

1750 ميجا بسعر 32 جنيهًا.

3250 ميجا بسعر 50 جنيهًا.

باقات اتصالات (إي آند مصر)

1800 ميجا بسعر 40 جنيهًا.

2500 ميجا بسعر 60 جنيهًا.

باقات we للموبايل

625 ميجا بسعر 10 جنيهات.

1375 ميجا بسعر 20 جنيهًا.

3250 ميجا بسعر 40 جنيهًا.

باقات فودافون للموبايل

1750 ميجا بسعر 32 جنيهًا.

4000 ميجا بسعر 60 جنيهًا.

7250 ميجا بسعر 105 جنيهات.

خدمات الإنترنت.. تنافس قوي بين الشركات

يأتي هذا التنوع في الأسعار ضمن منافسة قوية بين شركات الاتصالات لتقديم أفضل العروض والخدمات، مع تحسين جودة الشبكات ورفع سرعات التحميل، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوسيع خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات.

أسعار الإنترنت في مصر 2025 باقات النت الأرضي we أسعار باقات الموبايل 2025 أرخص باقات نت أسعار فودافون أورنج اتصالات we أسعار الإنترنت المنزلي باقات النت أكتوبر 2025 أحدث أسعار الإنترنت أسعار النت الأرضي في مصر الإنترنت المنزلي والموبايل

