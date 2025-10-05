تطبيق Young Minds لحماية وتعليم الأطفال عبر الإنترنت﻿

أطلقت المؤسسة البريطانية نينو دفاليدزي تطبيقاً جديداً يُسمى Young Minds﻿ يهدف إلى منح الآباء السيطرة على ما يفعله أطفالهم على الإنترنت، مع حماية خصوصية الأطفال وتعليمهم العادات الجيدة للاستخدام الآمن للشبكة.

ستقوم الشركة بعرض تقنيتها في معرض TechCrunch Disrupt 2025﻿ في سان فرانسيسكو.

فكرة التطبيق ومميزاته ﻿

جاءت فكرة Young Minds﻿ من محادثات دفاليدزي مع الآباء الآخرين الذين يشاركونها القلق حول كيفية الحفاظ على سلامة أطفالهم، مع السماح لهم بالوصول إلى الإنترنت الذي يُعد "مفيداً بشكل كبير من ناحية التعليم والاستكشاف والتواصل مع أشخاص كثيرين خارج نطاق اتصالاتهم المباشرة".

يحتوي التطبيق على نسختين: تطبيق للآباء وتطبيق للأطفال. النسخة الخاصة بالآباء تمنح تحكماً معيناً للنسخة الأخرى، مما يسمح للوالدين بوضع حدود لوقت استخدام الشاشة، وتقييد محتوى معين، ولكن دون القدرة على مراقبة جميع الاتصالات على أجهزة أطفالهم.

التقنية والأمان ﻿

يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لمسح استخدام الطفل لجهازه اللوحي أو هاتفه للكشف عن المحتوى الضار المحتمل والتنبيه إليه، لكن الشركة لا تحفظ أي بيانات للمستخدمين.

كما يمكن للآباء استخدام روبوت محادثة داخل التطبيق لتثقيف أنفسهم حول المخاطر المحتملة لمواقع أو تطبيقات معينة.

التطبيق متوفر على نظام الأندرويد، وستطلق نسخة iOS﻿ الأسبوع المقبل، لكن دفاليدزي تعترف بأن نسخة أجهزة آبل تختلف قليلاً بسبب قيود iOS﻿ على البيانات التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها من التطبيقات الأخرى.