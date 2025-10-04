آبل تحذف تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات بعد ضغوط حكومية شديدة

أعلنت شركة آبل، عن إزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، والذي يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات حول رصد وجود موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، وهو ما تعرض لانتقادات من قبل رئيس ICE.

وقالت آبل إن تطبيق ICEBlock تم إزالته من متجر التطبيقات إلى جانب تطبيقات مشابهة له، وأضافت الشركة في بيان لها: "لقد أنشأنا متجر التطبيقات ليكون مكانا آمنا وموثوقا لاكتشاف التطبيقات، واستنادا إلى المعلومات التي تلقيناها من أجهزة إنفاذ القانون بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بتطبيق ICEBlock، قمنا بإزالته مع التطبيقات المماثلة".

الانتقادات من إدارة ترامب

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعربت عن استيائها من الهجمات والتهديدات ضد موظفي ICE، بما في ذلك ما يسمى “الدوكس”، وهو مصطلح يشير إلى نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت.

رغم أن تطبيق ICEBlock لا يشمل مشاركة المعلومات الشخصية عن موظفي ICE، إلا أنه يرسل إشعارات للمستخدمين في نطاق 5 أميال حول أماكن رصد عملاء الهجرة والجمارك.

إطلاق التطبيق وتزايد التنزيلات

تم إطلاق التطبيق في أبريل، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من تنصيب الرئيس ترامب، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بشن حملة صارمة ضد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون تصريح قانوني.

وبدأت تنزيلات التطبيق في الارتفاع في يونيو، وهو الشهر الذي انطلقت فيه المداهمات الخاصة بالهجرة في لوس أنجلوس.

إزالة التطبيق بناء على طلب وزارة العدل

كانت أول تقارير حول إزالة التطبيق قد نشرتها قناة "فوكس بيزنس" يوم الخميس، بعد أن طلبت وزارة العدل من آبل إزالة التطبيق بناء على توجيهات من المدعية العامة باميلا بوندي.

وقالت بوندي في بيان لها: “تواصلنا مع آبل اليوم مطالبين بإزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، وقد استجابت آبل لذلك”.

وأضافت: “تم تصميم ICEBlock لوضع موظفي ICE في خطر لمجرد قيامهم بأداء مهامهم، والعنف ضد أجهزة إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

حوادث العنف المتزايدة ضد موظفي ICE

تأتي إزالة التطبيق بعد أقل من أسبوع من حادثة إطلاق النار التي وقعت في منشأة ICE في دالاس، حيث قام رجل من ولاية تكساس يدعى "جوشوا جان" بإطلاق النار على الأشخاص في مكان احتجاز بالقرب من المنشأة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المحتجزين قبل أن يقتل نفسه. ولم يصب أي من موظفي ICE.

وعقب الحادث، صرح ماركوس تشارلز، مدير مكتب إنفاذ القوانين وإجراءات الإزالة في ICE، بأن جان كان قد استخدم تطبيقات لتتبع موظفي ICE، دون أن يحدد أي تطبيقات بعينها.

تنزيلات التطبيق وانتشارها

أشارت تقارير من شركة Appfigures المتخصصة في تتبع التطبيقات إلى أن تطبيق ICEBlock شهد أكثر من مليون تنزيل، وكان ذلك بشكل أساسي في شهر يونيو، بعد تصاعد المداهمات في لوس أنجلوس.

في المقابل، أكدت شركة جوجل لوسائل الإعلام أن متجر تطبيقات جوجل قد قام أيضا بإزالة تطبيقات مشابهة من متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، رغم أن تطبيق ICEBlock لم يكن متاحا أبدا في هذا المتجر.

ما هو تطبيق ICEBlock؟

ICEBlock هو تطبيق تم تصميمه لإبلاغ المستخدمين عن مواقع وجود عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE في منطقتهم، يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة معلومات حول أماكن تواجد عملاء ICE وتنبيه الآخرين في دائرة نصف قطرها 5 أميال في الوقت الفعلي.

يعتبر التطبيق بمثابة أداة للإبلاغ عن تحركات عملاء الهجرة، حيث يمكن للمستخدمين معرفة إذا كان هناك عمليات تفتيش أو مداهمات من قبل ICE في منطقتهم، تم إطلاق التطبيق في أبريل 2025، وتزايدت شعبيته بشكل كبير في يونيو من نفس العام بعد أن كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملات المداهمات على المهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس.

ورغم أن التطبيق لا يشارك معلومات شخصية عن موظفي ICE، إلا أنه يعرض فقط إشعارات عن مواقعهم، مما أثار قلقا بشأن سلامة موظفي الهجرة بعد أن تعرض بعضهم لتهديدات وهجمات.

في ظل هذه المخاوف، وبتوجيه من الحكومة الأمريكية، قامت آبل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات في خطوة تم تفسيرها بأنها رد على الضغوط الحكومية بسبب المخاطر الأمنية المحتملة التي قد يتعرض لها موظفو الهجرة والجمارك نتيجة لاستخدام التطبيق.