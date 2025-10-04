قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تحذف تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات بعد ضغوط حكومية شديدة

تطبيق ICEBlock
تطبيق ICEBlock
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن إزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، والذي يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات حول رصد وجود موظفي إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، وهو ما تعرض لانتقادات من قبل رئيس ICE.

وقالت آبل إن تطبيق ICEBlock تم إزالته من متجر التطبيقات إلى جانب تطبيقات مشابهة له، وأضافت الشركة في بيان لها: "لقد أنشأنا متجر التطبيقات ليكون مكانا آمنا وموثوقا لاكتشاف التطبيقات، واستنادا إلى المعلومات التي تلقيناها من أجهزة إنفاذ القانون بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة بتطبيق ICEBlock، قمنا بإزالته مع التطبيقات المماثلة".

الانتقادات من إدارة ترامب

كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعربت عن استيائها من الهجمات والتهديدات ضد موظفي ICE، بما في ذلك ما يسمى “الدوكس”، وهو مصطلح يشير إلى نشر المعلومات الشخصية على الإنترنت. 

رغم أن تطبيق ICEBlock لا يشمل مشاركة المعلومات الشخصية عن موظفي ICE، إلا أنه يرسل إشعارات للمستخدمين في نطاق 5 أميال حول أماكن رصد عملاء الهجرة والجمارك.

إطلاق التطبيق وتزايد التنزيلات

تم إطلاق التطبيق في أبريل، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من تنصيب الرئيس ترامب، الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بشن حملة صارمة ضد الأشخاص الذين يعيشون في البلاد دون تصريح قانوني. 

وبدأت تنزيلات التطبيق في الارتفاع في يونيو، وهو الشهر الذي انطلقت فيه المداهمات الخاصة بالهجرة في لوس أنجلوس.

إزالة التطبيق بناء على طلب وزارة العدل

كانت أول تقارير حول إزالة التطبيق قد نشرتها قناة "فوكس بيزنس" يوم الخميس، بعد أن طلبت وزارة العدل من آبل إزالة التطبيق بناء على توجيهات من المدعية العامة باميلا بوندي. 

وقالت بوندي في بيان لها: “تواصلنا مع آبل اليوم مطالبين بإزالة تطبيق ICEBlock من متجر التطبيقات، وقد استجابت آبل لذلك”.

وأضافت: “تم تصميم ICEBlock لوضع موظفي ICE في خطر لمجرد قيامهم بأداء مهامهم، والعنف ضد أجهزة إنفاذ القانون هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.

حوادث العنف المتزايدة ضد موظفي ICE

تأتي إزالة التطبيق بعد أقل من أسبوع من حادثة إطلاق النار التي وقعت في منشأة ICE في دالاس، حيث قام رجل من ولاية تكساس يدعى "جوشوا جان" بإطلاق النار على الأشخاص في مكان احتجاز بالقرب من المنشأة، مما أسفر عن مقتل اثنين من المحتجزين قبل أن يقتل نفسه. ولم يصب أي من موظفي ICE.

وعقب الحادث، صرح ماركوس تشارلز، مدير مكتب إنفاذ القوانين وإجراءات الإزالة في ICE، بأن جان كان قد استخدم تطبيقات لتتبع موظفي ICE، دون أن يحدد أي تطبيقات بعينها.

تنزيلات التطبيق وانتشارها

أشارت تقارير من شركة Appfigures المتخصصة في تتبع التطبيقات إلى أن تطبيق ICEBlock شهد أكثر من مليون تنزيل، وكان ذلك بشكل أساسي في شهر يونيو، بعد تصاعد المداهمات في لوس أنجلوس.

في المقابل، أكدت شركة جوجل لوسائل الإعلام أن متجر تطبيقات جوجل قد قام أيضا بإزالة تطبيقات مشابهة من متجر جوجل بلاي لأجهزة الأندرويد، رغم أن تطبيق ICEBlock لم يكن متاحا أبدا في هذا المتجر.

ما هو تطبيق ICEBlock؟

ICEBlock هو تطبيق تم تصميمه لإبلاغ المستخدمين عن مواقع وجود عملاء من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE في منطقتهم، يتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة معلومات حول أماكن تواجد عملاء ICE وتنبيه الآخرين في دائرة نصف قطرها 5 أميال في الوقت الفعلي.

يعتبر التطبيق بمثابة أداة للإبلاغ عن تحركات عملاء الهجرة، حيث يمكن للمستخدمين معرفة إذا كان هناك عمليات تفتيش أو مداهمات من قبل ICE في منطقتهم، تم إطلاق التطبيق في أبريل 2025، وتزايدت شعبيته بشكل كبير في يونيو من نفس العام بعد أن كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملات المداهمات على المهاجرين غير الشرعيين في لوس أنجلوس.

ورغم أن التطبيق لا يشارك معلومات شخصية عن موظفي ICE، إلا أنه يعرض فقط إشعارات عن مواقعهم، مما أثار قلقا بشأن سلامة موظفي الهجرة بعد أن تعرض بعضهم لتهديدات وهجمات.

في ظل هذه المخاوف، وبتوجيه من الحكومة الأمريكية، قامت آبل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات في خطوة تم تفسيرها بأنها رد على الضغوط الحكومية بسبب المخاطر الأمنية المحتملة التي قد يتعرض لها موظفو الهجرة والجمارك نتيجة لاستخدام التطبيق.

آبل تطبيق ICEBlock إدارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ترشيحاتنا

سارة خليفة

تأجيل محاكمة سارة خليفة في صناعة المخدرات

الوطنية للانتخابات

بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

سارة خليفة

خرجوني علي ذمة القضية.. متهم في قضية تصنيع المخدرات : عندي 66 سنة و مريض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات
فيات
فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟
كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد