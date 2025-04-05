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أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025
أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025
عبد العزيز جمال

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي we 2025 في مصر، وذلك بالتزامن مع التغيرات التي تشهدها أسعار خدمات الاتصالات بوجه عام، خاصة مع اعتماد المواطنين بشكل كبير على الإنترنت في التواصل والعمل والتعليم والترفيه.

وباتت خدمات الإنترنت في مصر جزءًا أساسيًا من نمط الحياة اليومية، ما جعل متابعة أسعار الباقات أمراً ضرورياً لمعظم المستخدمين، خصوصاً مع تنوع الشركات وتعدد العروض.

وفي هذا السياق، يقدم صدى البلد  تقريرًا شاملًا عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE، وباقات  الموبايل شركات أورنج، فودافون، وWE موبايل، بالإضافة إلى آخر تحديثات أسعار كروت الشحن وباقات البيانات في السوق:

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

شهدت باقات الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة "وي" ثباتاً في الأسعار، وذلك حسب السعة وسرعة التحميل، وجاءت القائمة على النحو التالي:

أسعار باقات النت الجديدة بالضريبة

وشملت أسعار باقات الإنترنت الجديدة، تبدأ باقات النت بالضريبة من 239.4 جنيه شهريًا لـ 140 جيجابايت، وحتى باقة ماكس 1 تيرا بايت بـقيمة 2006.4 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات WE للإنترنت المنزلي بالضريبة :

وجاءت أسعار باقات وي إنترنت منزلي 2024 بعد إقرار الزيادة رسميا كما يلي:

- باقة سوبر 140 جيجابايت بـ 239.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 200 جيجابايت بـ 330.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

-  باقة سوبر 250 جيجابايت بـ410.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 400 جيجابايت 649.8 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 600 جيجابايت 850 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 250 جيجابايت 604.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 600 جيجابايت 1185.6 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ميجا 1 تيرا بايت 1778.4 جنيه شهريا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 250 جيجابايت 798 جنيهًا شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة الترا 600 جيجابايت 1402.2 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

- باقة ماكس 1 تيرا بايت 2006.4 جنيه شهريًا، بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار باقات النت الأرضي فودافون

أسعار باقات الإنترنت الجديدة، شملت باقات النت الأرضي فوافون وجاءت كما يلي: 

سرعة  30 ميجا

  • 140 جيجا /شهر -210 جنيهات
  • 200 جيجا /شهر - 290 جنيها
  • 300 جيجا /شهر-430 جنيها
  • 600 جيجا /شهر- 850 جنيها

سرعة 70 ميجا 

  • 300 جيجا /شهر- 610 جنيهات

سرعة 100 ميجا

  • 300 جيجا /شهر - 780 جنيها
  • 600 جيجا /شهر- 1,230 جنيها

سرعة 200 ميجا 

  • 1000 جيجا /شهر -1,760 جنيها

ويضاف على الأسعار  السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.

أسعار باقات الإنترنت الجديدة

أسعار باقات النت الأرضي أورنج

أما أسعار باقات الإنترنت الجديدة ، فشملت باقات النت الأرضي أورنج كما يلي ،: 


210 جنيهات: رصيد الباقة 140 جيجا

290 جنيها: رصيد الباقة 200 جيجا

360 جنيها: رصيد الباقة 250 جيجا

420 جنيها: رصيد الباقة 300 جيجا

680 جنيها: رصيد الباقة 500 جيجا

1040 جنيها: رصيد الباقة 750 جيجا

ويضاف على الأسعار  السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.

أسعار باقات النت الأرضي اتصالات إي آند:

كما شملت أسعار باقات الإنترنت الجديدة اتصالات إي آند كما يلي : 

سرعة  30 ميجا

  • 140 جيجا /شهر -210 جنيهات
  • 200 جيجا /شهر - 290 جنيها
  • 300 جيجا /شهر-430 جنيها
  • 600 جيجا /شهر- 850 جنيها

سرعة 70 ميجا 

  • 250 جيجا /شهر- 530 جنيها

سرعة 100 ميجا

  • 250جيجا /شهر - 700 جنيه
  • 500 جيجا /شهر- 1,040 جنيها

سرعة 200 ميجا 

  • 1000 جيجا /شهر - 1,760 جنيهًا

ويضاف على الأسعار  السابقة 14% ضريبة قيمة مضافة.

أسعار باقات WE موبايل

كما طرحت WE باقات شهرية خاصة بالموبايل، بأسعار تنافسية:

  • باقة 625 ميجا: 10 جنيهات
  • باقة 1375 ميجا: 20 جنيهًا
  • باقة 3250 ميجا: 40 جنيهًا

أسعار باقات الإنترنت من فودافون

فودافون بدورها توفر عددًا من الباقات للموبايل جاءت على النحو التالي:

  • باقة 1750 ميجا: 32 جنيهًا
  • باقة 4000 ميجا: 60 جنيهًا
  • باقة 7250 ميجا: 105 جنيهات
أسعار باقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي الإنترنت الأرضي وي WE أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE أسعار باقات الإنترنت موبايل من أورنج

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