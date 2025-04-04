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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن

تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن
تعرف على أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي وطرق الشحن
أحمد عفيفي

زادت أسعار باقات الإنترنت الإضافية في نهاية العام الماضي وسط زيادة أسعار الإنترنت الأساسية، بعد أن حصلت شركات المحمول الأربعة في مصر على موافقة مبدئية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها.

أسعار باقات الإنترنت

ويلجأ كثير من مستخدمين الإنترنت الأرضي إلى شحن سعات إضافية بعد نفاد سعة التحميل الأساسية لباقة الإنترنت الخاصة بهم، وذلك للاستمتاع بخدمة الإنترنت بنفس السرعة الأصلية.

تفاصيل اسعار باقات الإنترنت

تفاصيل أسعار الباقات الإضافية للإنترنت الأرضي التي تقدمها شركة "وي"، وتلك الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

باقة 20 جيجا بايت بسعر 59.28 جنيه.

باقة 50 جيجا بايت بسعر 119.70 جنيه.

باقة 100 جيجا بايت بسعر 193.80 جنيه.

باقة 400 جيجا بايت بسعر 478.80 جنيه.

باقة 2000 جيجا بايت بسعر 1852.50 جنيه.

وتتمتع هذه الباقات بصلاحية 30 يومًا، ولا يتم ترحيل أي من الـ"جيجا بايت" غير المستخدمة بعد انتهاء مدة الصلاحية.

كما يمكن شحن الباقات الإضافية أكثر من مرة في نفس الفاتورة، ولكن بشرط أن تكون الباقة الأساسية مفعلة.

ويمكن الاشتراك في تلك الباقات بسهولة وذلك عن طريق: خدمة العملاء (الكول سنتر).

أو زيارة أحد الفروع.

أو من خلال تطبيق My WE أو عبر الموقع الإلكتروني www.te.eg .

أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت الإضافية باقات الإنترنت الإنترنت تفاصيل اسعار باقات الإنترنت للإنترنت الأرضي

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