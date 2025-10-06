توقعات بأن يرتفع إنفاق الأمريكيين عبر الإنترنت في العطلات إلى 253.4 مليار دولار

توقعت شركة "أدوبي أناليتيكس" أن يشهد موسم العطلات في الولايات المتحدة هذا العام ارتفاعًا في الإنفاق الإلكتروني بنسبة 5.3% على أساس سنوي ليصل إلى 253.4 مليار دولار، مدفوعًا برغبة المستهلكين في الحصول على التخفيضات، واستعانتهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في التسوق عبر الإنترنت.



وأوضحت الشركة في تقريرها الصادر الاثنين أن هذه الزيادة، رغم أهميتها، تبقى أبطأ من نمو العام الماضي الذي بلغ 8.7% خلال الفترة من الأول من نوفمبر إلى نهاية ديسمبر. وتعتمد بيانات "أدوبي" على تتبع أكثر من تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة الأميركية، و100 مليون منتج، و18 فئة سلعية، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".



وأشارت الشركة إلى أن معدل النمو هذا أقل من المتوسط السنوي خلال العقد الماضي البالغ نحو 13%، والذي تأثر بارتفاع استثنائي بلغ 32% عام 2020 خلال جائحة كورونا.



وقال فيفيك باندايا، مدير التحليلات الرقمية في أدوبي، إن رغبة الأميركيين في الاحتفال بالموسم رغم الضغوط الاقتصادية تدعم الإنفاق، موضحًا أن المستهلكين "ما زالوا يشعرون بالحافز للشراء واستغلال فترات الخصومات".



وأضاف أن المستهلكين أصبحوا أكثر ميلاً لتخزين السلع تحسبًا لتقلب الأسعار، ما يسهم في استقرار الإنفاق.



وبحسب التقرير، من المتوقع أن تبلغ ذروة المبيعات خلال أسبوع التسوق الإلكتروني الذي يمتد من عيد الشكر حتى "الإثنين الإلكتروني"، والذي سيشكل نحو 17.2% من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت.



كما توقعت أدوبي أن تتصدر الهواتف الذكية عمليات الشراء بنسبة 56.1% من إجمالي الإنفاق الإلكتروني، مع ارتفاع كبير في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة تصل إلى 520% مقارنة بالعام الماضي.