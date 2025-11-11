مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية بكفر الشيخ

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في بأرض المهبط بمدينة كفر الشيخ، وذلك لدعم مرشحي الحزب على القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025م، ومرشح الدائرة الأولى الفردي بمركز كفر الشيخ، المحاسب محمد عرابي، وذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.

وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا من أعضاء الحزب والمواطنين، الذين توافدوا للتأكيد على دعمهم لمرشحي مستقبل وطن في الاستحقاق الانتخابي المهم «انتخابات مجلس النواب 2025م».

حضر المؤتمر لفيف من قيادات الحزب البارزين، وفي مقدمتهم: المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أ.د. علي أبو شوشة، الأمين العام المساعد للحزب، المهندس عز جودة، عضو مجلس الشيوخ، سامي سعد، عضو مجلس الشيوخ.

أهمية المشاركة في الانتخابات

أكد المتحدثون خلال المؤتمر، أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، مشددين على أن مرشحي الحزب يمثلون اختيارًا وطنيًا يعبر عن تطلعات أهالي المحافظة نحو مستقبل أفضل وتنمية مستدامة.

كما أشاروا إلى دور الحزب في دعم جهود الدولة المصرية وخدمة المواطنين في مختلف القطاعات، وأن يساند ويدعم بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية.

مرشحو القائمة الوطنية

جاء ذلك بحضور مرشحي القائمة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ وهم: المهندس عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد للحزب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد لأمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، وغادة النحاس، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وماري جرجس، وشيرين حسانين، وغادة رفعت شريف، أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ.

م.فوزي الرفاعي

م.عبد الحميد دمرداش

اللواء سعيد عمارة

حضور جماهيري لعظيمات مصر

غادة النحاس

حضور جماهيري حاشد

ماري جرجس

محمد عرابي