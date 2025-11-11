قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية بكفر الشيخ

مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد
محمود زيدان

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في بأرض المهبط بمدينة كفر الشيخ، وذلك لدعم مرشحي الحزب على القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025م، ومرشح الدائرة الأولى الفردي بمركز كفر الشيخ، المحاسب  محمد عرابي، وذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.

وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا من أعضاء الحزب والمواطنين، الذين توافدوا للتأكيد على دعمهم لمرشحي مستقبل وطن في الاستحقاق الانتخابي المهم «انتخابات مجلس النواب 2025م».

حضر المؤتمر لفيف من قيادات الحزب البارزين، وفي مقدمتهم: المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أ.د. علي أبو شوشة، الأمين العام المساعد للحزب، المهندس عز جودة، عضو مجلس الشيوخ، سامي سعد، عضو مجلس الشيوخ.

أهمية المشاركة في الانتخابات 

أكد المتحدثون خلال المؤتمر، أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، مشددين على أن مرشحي الحزب يمثلون اختيارًا وطنيًا يعبر عن تطلعات أهالي المحافظة نحو مستقبل أفضل وتنمية مستدامة. 

كما أشاروا إلى دور الحزب في دعم جهود الدولة المصرية وخدمة المواطنين في مختلف القطاعات، وأن يساند ويدعم بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية.

مرشحو القائمة الوطنية 

جاء ذلك بحضور مرشحي القائمة الوطنية بمحافظة كفر الشيخ وهم: المهندس عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد للحزب، واللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد لأمانة النقل والمواصلات المركزية بحزب مستقبل وطن، وغادة النحاس، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، وماري جرجس، وشيرين حسانين، وغادة رفعت شريف، أمينة المرأة بحزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ.

م.فوزي الرفاعي
م.عبد الحميد دمرداش
اللواء سعيد عمارة 
حضور جماهيري لعظيمات مصر
غادة النحاس
حضور جماهيري حاشد
ماري جرجس
محمد عرابي 
شيرين حسانين 
كفر الشيخ مستقبل وطن حزب مستقبل وطن أخبار كفر الشيخ مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

محدش يزايد علينا.. تعليق ناري من نشأت الديهي عن قراءة القرآن داخل المتحف

الشابة البلغارية رومينا،

بلغارية مقيمة بمصر تكشف السبب وراء إطلاق لقب ملكة إمبابة عليها

انتخابات

محافظ الجيزة يكشف متابعة غرفة العمليات لتوافد المواطنين على لجان التصويت.. فيديو

بالصور

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد