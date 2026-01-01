من المدرسة إلى المسرح: المطربة فريدة أسامة تحكي بداية رحلتها الغنائية

كشفت المطربة فريدة أسامة، عن بداياتها الفنية، قائلة: “بدأت الغناء وأنا فى المدرسة، وبعدين روحت الأوبرا، وعملت حفلات كثيرة هناك”.

وأضافت خلال حوارها عبر تغطية خاصة بقناة صدي البلد، للإحتفال برأس السنة: “قمت بحفلات تابعة لوزارة الشباب، وسافرت إلى روسيا فى مهرجان الشباب الأخير، وغنينا تراث لمصر”.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن طريقتها المفضلة للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث أكدت أنها تفضل قضاء هذا الوقت وسط أفراد عائلتها في المنزل،قائلة:بحب أقضي رأس السنة في البيت، و بتكون عائلية، مش بنخرج برة البيت، وبتكون كده أحلى".

الفنانة تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ

أعربت إلهام شاهين عن سعادتها الغامرة بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، موضحة أن مشاهدتها للفيلم التسجيلي الخاص بها للمرة الثانية كان له تأثير كبير عليها، معبرة عن أنها كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها.