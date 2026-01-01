قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
من المدرسة إلى المسرح: المطربة فريدة أسامة تحكي بداية رحلتها الغنائية

المطربة فريدة أسامة
هاجر ابراهيم

كشفت المطربة فريدة أسامة، عن بداياتها الفنية، قائلة: “بدأت الغناء وأنا فى المدرسة، وبعدين روحت الأوبرا، وعملت حفلات كثيرة هناك”.

وأضافت خلال حوارها عبر تغطية خاصة بقناة صدي البلد، للإحتفال برأس السنة: “قمت بحفلات تابعة لوزارة الشباب، وسافرت إلى روسيا فى مهرجان الشباب الأخير، وغنينا تراث لمصر”.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن طريقتها المفضلة للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث أكدت أنها تفضل قضاء هذا الوقت وسط أفراد عائلتها في المنزل،قائلة:بحب أقضي رأس السنة في البيت، و بتكون عائلية، مش بنخرج برة البيت، وبتكون كده أحلى". 

الفنانة تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ

أعربت إلهام شاهين عن سعادتها الغامرة بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، موضحة أن مشاهدتها للفيلم التسجيلي الخاص بها للمرة الثانية كان له تأثير كبير عليها، معبرة عن أنها كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها.

فريدة أسامة المطربة فريدة أسامة الأوبرا

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

مجلس إدارة الهيئة

الرعاية الصحية: استمرار تحسن معدلات الإيرادات والنقد الأجنبي

جولة تفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"

مدبولي: مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر

وزير الرى

حصاد 2025.. مشروعات كبيرة تحققت بوزارة الري أبرزها محطة الدلتا الجديدة وقناطر ديروط

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

