قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة مسنة في كفر الشيخ، من نجلها؛ لقيامه بالتعدي عليها بالضرب، وفتح المياه في شقتها؛ مما أدى لحدوث تلفيات بها.

وبالفحص؛ أمكن تحديد السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) وبسؤالها؛ تضررت من نجلها للأسباب السابق ذكرها.

وأمكن تحديد وضبط المذكور (سائق- له معلومات جنائية)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ لوجود خلافات بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية.



