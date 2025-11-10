الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية

علقت وزارة الداخلية على البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين والمتضمن منع إثنين من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 5 نوفمبر بمحافظة المنوفية.

أوضح مصدر أمنى أنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، إلا أن هناك ضوابط للتصوير معلومة لديهم، حيث يتم توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك أو كونهم معتمدين لدى الوزارة ، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون إستثناء وقد خلت من إسميهما وتم إيضاح ذلك لهما فى حينه.





