أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة
بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

علقت وزارة الداخلية على البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين والمتضمن منع إثنين من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التى أجريت بتاريخ 5 نوفمبر بمحافظة المنوفية.

أوضح مصدر أمنى أنه لم يتم منع أى من السادة الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى القرعة المشار إليها أو أى قرعة أخرى أجُريت بمختلف المحافظات، إلا أن هناك ضوابط للتصوير معلومة لديهم، حيث يتم توجيه خطابات للوزارة بالأسماء المقررة من جهات عملهم أو حملهم تصاريح تفيد ذلك أو كونهم معتمدين لدى الوزارة ، وأن الكشوف التى وردت من مختلف المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تم الموافقة عليها جميعاً دون إستثناء وقد خلت من إسميهما وتم إيضاح ذلك لهما فى حينه.



 

وزارة الداخلية نقابة الصحفيين قرعة الحج

