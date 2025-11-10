أعراض تنذر بمرض السكري .. احذرها

أعراض السكري .. قال الدكتور ينس كروجر إن داء السكري هو اضطراب أيضي ينقسم إلى نوعين، هما: الأول والثاني، مشيرًا إلى أن داء السكري من النوع الأول يتطور بشكل أكثر حدة، وتظهر أعراضه التقليدية بعد بضعة أسابيع فقط، وتشمل:

- العطش الشديد

- كثرة التبول

- الإرهاق والتعب

- زيادة قابلية الإصابة بالعدوى

- فقدان الوزن

- جفاف الجلد وحكة الجلد

- اختلال توازن السوائل والكهارل في الجسم

- التئام الجروح ببطء

وأضاف اختصاصي داء السكري الألماني أن داء السكري من النوع الثاني عادة لا يتم اكتشافه لسنوات؛ نظرا لأنه يظهر بعدما يكون ارتفاع مستويات السكر في الدم قد أثر سلبا بالفعل على الأوعية الدموية، ما تسبب في حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الأعصاب (كالشعور بوخز وخدر في القدمين) أو مشاكل الرؤية (بسبب اعتلال الشبكية السكري).

متى تستشير الطبيب حال الإصابة بالسكري

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ نظرا لأن الأمر قد يكون مهددًا للحياة، وذلك عندما يصبح الجسم شديد الحموضة فيما يُسمى بالحماض الكيتوني، والذي يمكن الاستدلال عليه من خلال رائحة الفم، التي تشبه رائحة طلاء الأظافر.

وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضا اتخاذ التدابير الآتية:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف الغذائية (الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور) مع الاعتماد على المشروبات غير المحلاة بالسكر، بحسب دي بي إيه.

- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل إنقاص الوزن.