حمزة الجمل: إنبي منجم مواهب مصر.. و8 لاعبين في منتخب الناشئين أكبر دليل

أكد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، أن وجود 8 لاعبين من النادي ضمن صفوف منتخب مصر للناشئين يُعد دليلًا واضحًا على نجاح منظومة العمل داخل النادي.

وقال الجمل، خلال تصريحات في برنامج “أوضة اللبس” على قناة النهار، إن متوسط أعمار فريق إنبي لا يتجاوز 23 عامًا، مشيرًا إلى أن النادي يعمل وفق منظومة متكاملة تضم جهازًا فنيًا وإداريًا على مستوى عالٍ من الكفاءة.

وأضاف: “نحن في إنبي نعمل بخطة واضحة تهدف لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، والنتائج بدأت تعكس هذا النهج”.

وتحدث الجمل عن منافسيه في الدوري، قائلًا: “بيراميدز انشغل قليلًا بمشاركته في البطولة الإفريقية، وده أثر على ترتيبه في الدوري، لكنه قادر على العودة سريعًا”.

وأردف: “الزمالك بدأ الموسم بشكل جيد لكنه تراجع مؤخرًا، أما الأهلي فكان العكس، إذ بدأ بشكل متراجع لكنه استعاد عافيته وأداؤه تصاعد تدريجيًا”.

واختتم المدير الفني لإنبي حديثه بالتأكيد على أن النادي يسير في طريق التطوير المستمر، سواء على مستوى اللاعبين أو البنية الفنية، من أجل تحقيق نتائج إيجابية.