حكم لبس الرجال أو النساء لنظارة من الذهب؟.. الإفتاء تجيب
سفيرنا في اليابان: دعم طوكيو للمتحف المصري الكبير نابع من تلاقي حضاري وثقافي
وزير الخارجية: الدعم الياباني للمتحف المصري الكبير انعكاس للشراكة القوية بين القاهرة وطوكيو
أسعار النفط تتراجع بفعل تباطؤ الطلب ووفرة الإمدادات
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
بودي سمير: كنا واثقين من الفوز على الأهلي.. وهدفنا عودة إنبي للمنافسة

ياسمين تيسير

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير"، حارس مرمى نادي إنبي، أن ما يحققه الفريق البترولي من نتائج جيدة هذا الموسم هو نتاج عمل الجهاز الفني واللاعبين منذ أواخر الموسم الماضي، مشددًا على أن الفريق لديه هدف أهم هذا الموسم وهو تعويض ما حدث الموسم الماضي من أجل عودة اسم إنبي كبيرًا كبراند.

وقال "سمير"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “نعمل ونجتهد بشكل جيد كفريق من أجل تحقيق الهدف، ليس هناك نجم، الفريق هو النجم، وما نتدرب عليه نحاول تطبيقه في المباريات والحمد لله النتائج والأرقام والمستويات جيدة والقادم أفضل”.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: “مباراة الأهلي مختلفة عن أي مباراة أخرى في الدوري، الجهاز الفني يطبق سياسة كل مباراة بطولة وهو ما يجعلنا نقاتل على كل نقطة، واجهنا الأهلي أحسن نادي في إفريقيا، بعد دراسة جيدة، كان لدينا ثقة كبيرة بإمكانية تحقيق الفوز وبالفعل قدمنا مباراة كبيرة وكنا الأقرب للفوز على الأهلي”.

وواصل: "فزنا على زد إف سي ووادي دجلة والاتحاد السكندري وفرق أخرى، ونجحنا في تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط ولا يزال أمامنا مباريات كثيرة يمكننا فيها تأمين تواجد الفريق ضمن السبعة الكبار.

وأنهى بودي سمير حديثه قائلا: “التعادل مع الأهلي ليس سيئًا، أصابتنا حالة من الاستغراب من مستوى لاعبي الأهلي، وشعرنا بوجود حالة استسلام منهم بعد هدف التعادل، شخصية الأهلي كانت غير موجودة والبطل الذي نعرفه لم يكن حاضرًا، والحمد لله نجحنا في استغلال تلك الحالة وكنا الأقرب لتحقيق الفوز على الأهلي”..

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

