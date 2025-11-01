بودي سمير: كنا واثقين من الفوز على الأهلي.. وهدفنا عودة إنبي للمنافسة

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير"، حارس مرمى نادي إنبي، أن ما يحققه الفريق البترولي من نتائج جيدة هذا الموسم هو نتاج عمل الجهاز الفني واللاعبين منذ أواخر الموسم الماضي، مشددًا على أن الفريق لديه هدف أهم هذا الموسم وهو تعويض ما حدث الموسم الماضي من أجل عودة اسم إنبي كبيرًا كبراند.

وقال "سمير"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “نعمل ونجتهد بشكل جيد كفريق من أجل تحقيق الهدف، ليس هناك نجم، الفريق هو النجم، وما نتدرب عليه نحاول تطبيقه في المباريات والحمد لله النتائج والأرقام والمستويات جيدة والقادم أفضل”.

وأضاف حارس مرمى نادي إنبي: “مباراة الأهلي مختلفة عن أي مباراة أخرى في الدوري، الجهاز الفني يطبق سياسة كل مباراة بطولة وهو ما يجعلنا نقاتل على كل نقطة، واجهنا الأهلي أحسن نادي في إفريقيا، بعد دراسة جيدة، كان لدينا ثقة كبيرة بإمكانية تحقيق الفوز وبالفعل قدمنا مباراة كبيرة وكنا الأقرب للفوز على الأهلي”.

وواصل: "فزنا على زد إف سي ووادي دجلة والاتحاد السكندري وفرق أخرى، ونجحنا في تجميع أكبر قدر ممكن من النقاط ولا يزال أمامنا مباريات كثيرة يمكننا فيها تأمين تواجد الفريق ضمن السبعة الكبار.

وأنهى بودي سمير حديثه قائلا: “التعادل مع الأهلي ليس سيئًا، أصابتنا حالة من الاستغراب من مستوى لاعبي الأهلي، وشعرنا بوجود حالة استسلام منهم بعد هدف التعادل، شخصية الأهلي كانت غير موجودة والبطل الذي نعرفه لم يكن حاضرًا، والحمد لله نجحنا في استغلال تلك الحالة وكنا الأقرب لتحقيق الفوز على الأهلي”..