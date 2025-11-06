رسالة أحمد شوقي غريب لـ عمومية إنبي بعد فوزه بالانتخابات

وجه المهندس أحمد شوقي غريب الحاصل علي أعلى الأصوات في انتخابات نادي إنبي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي البترولي علي ثقتهم الكبيرة.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي إنبي أن مجلس الإدارة بقيادة أيمن الشريعي وأعضاء المجلس علي قلب رجل واحد هدفه صالح نادي إنبي العريق.

وواصل بأن مجلس إدارة نادي إنبي يسعى جاهدا لتحقيق كل البرنامج الانتخابي ورغبات أعضاء النادي الكبير .

وأتم بأن انتخابات نادي إنبي كانت بمثابة عرس ديمقراطي مختتما بتوحيه التقدير لجميع المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية على المشاركة الإيجابية التي عكست روح الانتماء والعائلة داخل النادي البترولي .

نتائج انتخابات نادي إنبي للدورة 2025-2029

رئيس النادي: أيمن الشريعي

نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري

أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم

الأعضاء: أحمد شوقي غريب، عبد الشهيد سلام، رنا عصام شلتوت، أحمد نبيل سرايا.

تحت السن: محمد سعد إبراهيم