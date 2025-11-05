أيمن الشريعي يفوز برئاسة نادي إنبي لدورة جديدة لأربع سنوات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي إنبي الرياضي، فوز المهندس أيمن الشريعي برئاسة النادي، بعد تفوقه في السباق الانتخابي الذي جرى اليوم، ليواصل قيادته للنادي لدورة جديدة تمتد لأربع سنوات قادمة.

كما أسفرت النتائج النهائية عن فوز خالد الجنزوري بمنصب نائب رئيس النادي، وعبد ربه إبراهيم بمنصب أمين الصندوق، وذلك عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات التي بدأت بعد غلق اللجان مساء الأربعاء.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحًا وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إعلان النتائج رسميًا واعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وفقًا للوائح المنظمة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة نادي إنبي الجديد على النحو التالي:

رئيس النادي: أيمن الشريعي

أيمن الشريعي نائب الرئيس: خالد الجنزوري

خالد الجنزوري أمين الصندوق: عبد ربه إبراهيم

الأعضاء فوق السن:

أحمد شوقي غريب

عبد الشهيد سلام

رنا عصام شلتوت

أحمد نبيل سرايا

الأعضاء تحت السن:

محمد سعد إبراهيم

وبذلك يبدأ المجلس الجديد مهامه رسميًا خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مسيرة تطوير النادي على المستويين الرياضي والإداري.