رغم أنباء جاهزيته .. «الغندور»: «بيزيرا» خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر

كشف الإعلامي خالد الغندور ، موقف خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، من مباراة النهائي في مسابقة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات.



وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”خوان بيزيرا خارج حسابات الزمالك في نهائي السوبر”.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4).

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.