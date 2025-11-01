بودي سمير: إنبي لا يخشى المنافسة .. ويستحق مكانه بين الكبار في الدوري المصري

أكد عبد الرحمن سمير "بودي سمير"، حارس مرمى نادي إنبي، أن الدوري المصري هذا الموسم يختلف تمامًا عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن جميع الفرق تقاتل من أجل تأمين تواجدها ضمن السبعة الكبار وتجنب الدخول في دوامة الهبوط.

وقال "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "من الصعب جدًا أن تلعب وفريقك مهدد بالهبوط، لقد مررنا بهذا الشعور مرتين في إنبي ولا نريد تكراره، هدفنا هذا الموسم أن نكون ضمن السبعة الكبار، وإن وفقنا الله أكثر واحتلينا مركزًا في المربع الذهبي سيكون إنجازًا كبيرًا للنادي".

وأضاف حارس إنبي: "المنافسة قوية للغاية، كل الفرق تقاتل، ففريقا وادي دجلة وبتروجيت يحققان نتائج جيدة، والمصري بدأ الموسم بقوة، والزمالك والأهلي مستمران في المنافسة، بينما بيراميدز يركز حاليًا على البطولة الإفريقية، وعندما يعود سينافس بقوة، والمقاولون العرب يحاول مع مدربه الجديد، والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود يقدمون أداءً مميزًا. لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم".

وتابع: "سنشهد العديد من المفاجآت خلال الموسم، فهناك صراع محتدم على المراكز من الرابع إلى السابع، بينما تبقى فرق المربع الذهبي المعتادة هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، والمصري".

واختتم بودي سمير حديثه مؤكدًا: "إنبي يستحق أن يكون بين الكبار، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا كلاعبين وجهاز فني وإدارة لتحقيق هذا الهدف، وسننافس بقوة مع فرق مثل سيراميكا كليوباترا، وادي دجلة، البنك الأهلي، وبتروجيت على المقاعد الثلاثة المتبقية ضمن السبعة الكبار".