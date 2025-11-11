قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأنبا باخوم يختتم الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي ويلتقي مدير إدارة التخطيط

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، سيادة العميد محمد عبد المنعم، مدير إدارة التخطيط، بمركز تنمية الموارد البشرية، التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بالمقر الإيبارشيّ.

جاء اللقاء على هامش ختام الموسم الثالث من تكوين الشباب الكاثوليكي "CYF"، الذي نظمته لجنة التدريب باللجنة الأسقفية للإعلام، بقيادة السيدة مي صليب، والفريق المعاون لها.

وأقيمت فعاليات التكوين بالتعاون مع مؤسسة "Vexel Point" للخدمات الرقمية والتدريب.

الذكاء الاصطناعي

تضمن التكوين محاضرات مختلفة عن "الذكاء الاصطناعي وعلاقاته بمتطلبات سوق العمل العصري"، قدمتها الأستاذة مادونا ميلاد، المدرب المتخصص والمعتمد بالتسويق الإلكتروني.

وخلال اللقاء، ناقش نيافة الأنبا باخوم، وسيادة العميد آليات توقيع بروتوكول تعاون، بهدف الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز  تنمية الموارد البشرية، لتأهيل الشباب لسوق العمل، مع التأكيد على أن هذه الدورات مفتوحة لمختلف الفئات العمرية، وليس الشباب فقط.

تضمن اللقاء أيضًا حضور فعاليات مشروعات تخرج الدفعة الثالثة من تكوين الشباب الكاثوليكي (Catholic Youth Formation)، حيث تم استعراض نتائج التدريب لهذا العام، والذي تميز بإدخال محاور جديدة مثل إعداد السيرة الذاتية (CV)، وإنشاء حسابات احترافية على "لينكد إن"، والتدريب على مهارات التسويق الإلكتروني، بمشاركة مدربين معتمدين.

وأكدت إدارة البرنامج أن المشاركين هذا العام حصلوا لأول مرة على شهادة معتمدة من مركز تنمية الموارد البشرية، بعد خضوعهم لتدريب رسمي داخل المركز.

وفي ختام اللقاء، وعد العميد محمد عبد المنعم باستمرار التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاق مجموعة من الدورات المتخصصة في مجالات عديدة: مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والشبكات، والأمن السيبراني، ضمن خطة دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.

وفي كلمته أوصى الأب المطران الشباب قائلًا: نحن أمام عالم جديد، واقع جديد، فلنضع بصمتنا فيه، ولا نجعله يسيطر علينا، بل نُبدع، ونبتكر فيه.

وفي الختام، تم تكريم جميع مدربي، ومتدربي التكوين، وتوزيع الشهادات التذكارية عليهم.

الأنبا باخوم تنمية الموارد البشرية تكوين الشباب الكاثوليكي

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

