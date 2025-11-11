مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية

شارك عدد من أحبار الكنيسة في أداء الواجب الوطني، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تأكيدا على دور الكنيسة ورعاتها في دعم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية.

تأكيد على أهمية المشاركة

أدلى نيافة الأنبا ديسقوروس أسقف جنوبي ألمانيا ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ بصوته في الانتخابات بمقر القنصلية المصرية في فرانكفورت.

كما شارك نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف في الإدلاء بصوته، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأدلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان بصوته في الانتخابات، في إطار حرص الكنيسة على القيام بدورها الوطني والمجتمعي.