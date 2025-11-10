سقطا بدراجاتهما النارية.. الداخلية تنفى دهس قوة أمنية لعنصرين جنائيين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمين على النشر بقيام قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية بدهس شابين مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى وحال تنفيذ قوة أمنية من مديرية أمن الدقهلية إذن النيابة العامة بضبط وإحضار (عنصرين جنائيين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الكردى)، وبإستهدافهما تبين تواجد شخصان آخران رفقتهما ، ولدى إستشعارهم جميعاً بالقوات لاذوا بالفرار مستقلين دراجتين ناريتين "بدون لوحات معدنية" وأثناء محاولة القوات اللحاق بهم إختل مقود القيادة بيد قائد دراجة منهما وإنقلب ومستقلها رفقته على جانب الطريق مما أسفر عن إصابة قائدها ووفاة الآخر .

وعثر بالمكان محل السقوط على (كمية من مخدر الهيدرو) ، وورود تقرير الطب الشرعى والذى أفاد بعدم وجود أية آثار دهس بجثمان المتوفى ، وبمعاينة الدراجة النارية من جهات التحقيق المختصة تبين عدم وجود تلفيات بها من الخلف وإقتصار التلفيات على مقود القيادة والمصباح الأمامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وجارى ضبط المتهمين الهاربين .. وأمكن تحديد القائمان على النشر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لإدعائاتهما الكاذبة .





