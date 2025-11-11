هبة توفيق: كنت مرعوبة أقف قدام هدى سلطان.. وكانت بتوقف التصوير علشان تصلي

تحدثت الفنانة هبة توفيق عن ذكرياتها مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان، مؤكدة أن هدى سلطان كانت فنانة عظيمة تجمع بين القوة والطيبة والإيمان.

وقالت هبة توفيق في تصريحات تلفزيونية كنت مرعوبة إني أقف قدامها، وكنت لسه عيلة صغيرة، كنت برتعش، وفي مشهد على ما أرد على هدى سلطان كنت حاسة إن الكلمة مش هتطلع.

وأضافت عن الجانب الإنساني للفنانة الراحلة:كانت دايمًا ماسكة السبحة في إيدها، والصلاة في معادها كانت توقف التصوير وتقول: يلا نصلي مع بعض، كانت بتنصحنا وجميلة جدًا في كلامها.

وأشارت هبة توفيق إلى أن العمل مع نجوم كبار مثل هدى سلطان كان بمثابة مدرسة في الفن والإنسانية، مؤكدة أن ما تعلمته منها ما زال محفورًا في ذاكرتها حتى اليوم.