مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟
5 سنن عند سماع الأذان ترفعك عند الله درجات.. لا تفوتها
مينفعش المشروع يتهد.. ميدو يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر
زين الدين زيدان يقترب من العودة إلى التدريب
كيف كان النبي يبدأ يومه؟.. 3 أدعية داوم عليها الرسول
الإعلام الدولي: انتخابات مجلس النواب تجرى وسط شعور وطني جارف بالفخر
عادل عبد الرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي أضعاف الأهلي
ترامب: لو لم أكن رئيسا لتحول الصراع الأوكراني إلى حرب عالمية ثالثة
إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
الأهلي يصل إلى الإمارات قبل سوبر اليد.. وسموحة يلحق به اليوم

رباب الهواري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق سموحة، في لقاء مرتقب يجمع بطلي مصر .

ومن المقرر أن تصل بعثة سموحة إلى الإمارات اليوم الثلاثاء ، بعد أن أنهى النادي إجراءات السفر بالكامل عقب حل أزمة التأشيرات التي واجهت الفريق خلال الساعات الماضية.

في المقابل، تشهد الساعات الحالية اجتماعات مكثفة ومفتوحة بين الاتحاد المصري لكرة اليد وشركة المتحدة للرياضة والاتحاد الإماراتي لكرة اليد، من أجل الاستقرار على الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر، بما يضمن الحيادية الكاملة وتوفير أفضل الأجواء التنظيمية والفنية للمواجهة.

ويأتي تنظيم كأس السوبر في الإمارات ضمن خطة اتحاد اليد المصري لتطوير منظومة مسابقاته وتوسيع قاعدة جماهير اللعبة عربيًا، في إطار رؤية تهدف إلى تقديم شكل احترافي جديد لكرة اليد المصرية ، ومن المقرر ان يدير القمة طاقم حكام اماراتي .

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

بقع الحبر

طرق فعالة لإزالة حبر الانتخابات من الملابس دون إتلافها

توافد السيدات

استمرار توافد السيدات في الفترة المسائية على لجان الجيزة القومية

توافد الناخبين

بدء توافد المواطنين بعد ساعة الاستراحة إلى لجان الاقتراع

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

