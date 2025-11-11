الأهلي يصل إلى الإمارات قبل سوبر اليد.. وسموحة يلحق به اليوم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى دولة الإمارات استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام فريق سموحة، في لقاء مرتقب يجمع بطلي مصر .

ومن المقرر أن تصل بعثة سموحة إلى الإمارات اليوم الثلاثاء ، بعد أن أنهى النادي إجراءات السفر بالكامل عقب حل أزمة التأشيرات التي واجهت الفريق خلال الساعات الماضية.

في المقابل، تشهد الساعات الحالية اجتماعات مكثفة ومفتوحة بين الاتحاد المصري لكرة اليد وشركة المتحدة للرياضة والاتحاد الإماراتي لكرة اليد، من أجل الاستقرار على الموعد النهائي لإقامة مباراة السوبر، بما يضمن الحيادية الكاملة وتوفير أفضل الأجواء التنظيمية والفنية للمواجهة.

ويأتي تنظيم كأس السوبر في الإمارات ضمن خطة اتحاد اليد المصري لتطوير منظومة مسابقاته وتوسيع قاعدة جماهير اللعبة عربيًا، في إطار رؤية تهدف إلى تقديم شكل احترافي جديد لكرة اليد المصرية ، ومن المقرر ان يدير القمة طاقم حكام اماراتي .