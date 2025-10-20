«‎سيدات يد الأهلي» يخسر أمام بترو أتلتيكو في نهائي بطولة إفريقيا

خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 23 - 24، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين بنهاىي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة بالمغرب‎. أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 12 - 9، وفي الشوط الثاني أنهى بترو أتلتيكو المباراة فائزًا ‏بفارق هدف واحد بنتيجة 24 - 23.‏

كان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس قادمة من بوروندي، واستأنف الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش.