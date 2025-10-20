رجال يد الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إنجازًا كبيرًا بعدما حصد لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخ النادي، بعدما فاز على فريق منتدى درب السلطان المغربي، بنتيجة 31 - 20، في نهائي البطولة التي أقيمت بالمغرب.

ويعد هذا التتويج هو الثالث للأهلي على التوالي بعد حصد لقب البطولة في عامي 2023 و2024، كما أنه الثامن في تاريخ النادي بعد أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على أحداث النهائي، حيث تمكن من إنهاء الشوط الأول وهو يتقدم بنتيجة 17 - 8، وفي الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرًا، حيث واصل الفريق الضغط الهجومي وهز الشباك، لينهي المباراة فائزًا بنتيجة 31 - 20، ويحصد لقب البطولة الإفريقية.

وضمت بعثة رجال يد الأهلي المتوجة ببطولة إفريقيا بالمغرب كلًّا من: إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا، وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.