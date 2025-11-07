قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
رياضة

إسماعيلي 2011 يفوز على البنك الأهلي في اللحظات الأخيرة بدوري الجمهورية

القسم الرياضي

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2011 على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية.

هدف المباراة الوحيد سجله أحمد إبراهيم "جروبي" في اللحظات الأخيرة ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة خلال مشواره بالبطولة.

بدأ الفريق بتشكيل جاء كالتالي ..

السيد خالد فى حراسة المرمى، عمرو محمد سمير وأحمد إبراهيم، خالد بيومي، أحمد إبراهيم جروبي، سيف حسين، يوسف أسامة، محمود إسماعيل، محمد السيد، إياد سامح، محمد فكري.

يقود الفريق جهاز فنى مكون من ..

محمد فاروق مديرا فنيا

إبراهيم زكريا مدربا عاما

حمادة منصور مدرب حراس مرمى

محمد صلاح اخصائي إصابات

إسماعيل رمضان إداري الفريق.

الإسماعيلي البنك الأهلي دوري الجمهورية

