إسماعيلي 2011 يفوز على البنك الأهلي في اللحظات الأخيرة بدوري الجمهورية

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2011 على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية.

هدف المباراة الوحيد سجله أحمد إبراهيم "جروبي" في اللحظات الأخيرة ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة خلال مشواره بالبطولة.

بدأ الفريق بتشكيل جاء كالتالي ..

السيد خالد فى حراسة المرمى، عمرو محمد سمير وأحمد إبراهيم، خالد بيومي، أحمد إبراهيم جروبي، سيف حسين، يوسف أسامة، محمود إسماعيل، محمد السيد، إياد سامح، محمد فكري.

يقود الفريق جهاز فنى مكون من ..

محمد فاروق مديرا فنيا

إبراهيم زكريا مدربا عاما

حمادة منصور مدرب حراس مرمى

محمد صلاح اخصائي إصابات

إسماعيل رمضان إداري الفريق.