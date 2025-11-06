برئاسة الدكتور طارق رحمي.. أول قرارات مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور طارق رحمي، عن توليها رسميًا مهام إدارة النادي اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، موجهة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، على ثقتهما في تشكيل اللجنة ومنحها مسؤولية إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية محليًا وإقليميًا.

أول قرارات اللجنة الجديدة

عقدت اللجنة اجتماعها الأول فور استلامها المهام، وأعلنت خلاله تجديد الثقة في الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول وقطاع الناشئين والبراعم، إضافة إلى مختلف القطاعات الرياضية بالنادي.

خطة قصيرة الأجل لتحقيق الاستقرار

تضمنت الخطوط العريضة لخطة العمل العاجلة ما يلي:

اتخاذ كافة الإجراءات لرفع إيقاف القيد محليًا وقاريًا.

إعادة هيكلة النادي إداريًا وماليًا وفق معايير الحوكمة لضمان جاهزيته للاستثمار.

العمل على تسليم وتشغيل النادي الاجتماعي لتعزيز موارد النادي المالية.

وضع آليات فورية لتنفيذ هذه الخطة بجدول زمني واضح.

رؤية طويلة الأمد لتطوير النادي

كما أقرت اللجنة ملامح خطة طويلة الأجل تشمل:

إنشاء منظومة رياضية احترافية مستدامة.

استعادة ثقة الجهات الرياضية المحلية والدولية في النادي.

العمل على تنمية موارد النادي من خلال:

تأسيس شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي. مراجعة التعاقدات وتصويبها. تحويل كل إدارة بالنادي إلى كيان منتج وفق اللوائح. تسويق النادي الاجتماعي عبر شركات متخصصة. تنمية العضويات ومراجعتها بالكامل.





رسالة إلى جماهير الدراويش

واختتمت اللجنة بيانها برسالة طمأنة إلى جماهير النادي، مؤكدة أنها ستعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، مشددة على أن العمل والنتائج الملموسة هما لغة اللجنة الوحيدة، داعية الجميع إلى دعم النادي في هذه المرحلة الهامة.



