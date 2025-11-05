مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد يتسلم مهامه رسميا ويتخذ أول قراراته

تسلم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، برئاسة طارق رحمي، مهام عمله رسميًا اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، خلفًا للجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون النادي خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي، اتخذ المجلس أول قراراته بعد استلام الإدارة، حيث قرر تعيين محمد رائف، عضو مجلس الإدارة، متحدثًا رسميًا باسم النادي الإسماعيلي، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل الإعلامي وتوحيد الرسائل الرسمية الصادرة عن النادي في مختلف القضايا والملفات.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة إيهاب صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، أنهت إجراءات تسليم النادي رسميًا إلى المجلس الجديد برئاسة طارق رحمي، ليبدأ مجلس الإدارة المنتخب عمله فعليًا اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى استقرار الأوضاع داخل القلعة الصفراء.