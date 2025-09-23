وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

​وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء، بسرعة إنجاز ملفات المواطنين المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة.

​وشددت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب، وتعزيز قدراتها التشغيلية، والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات، بما يساهم في الحفاظ على عمرها التشغيلي.

​جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية يرافقها اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي بمدينة دهب لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة.

​وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأعداد الطلبات التي تم إنجازها، وأهم المشكلات التي تم رصدها. كما اطلعت على الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وعدد الملفات التي تم البت فيها، بهدف تلافي أي مشكلات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي، بما يساهم في إنجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين وحفظ حقوقهم وحقوق الدولة.

​وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة سير العمل في الخدمات اليومية للمواطنين، وموقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية، وشددت على أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين، ودفع وتيرة العمل، وتسريع إجراءات بحث طلبات التقنين والمعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير عليهم وسرعة إنهاء مصالحهم. كما أكدت على ضرورة التعامل الفوري مع المعاملات المتأخرة لإنجازها سريعًا، مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بالمدد الزمنية والقانونية المحددة لكل طلبات المواطنين.

​كما التقت الدكتورة منال عوض بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، واطلعت منهم على بعض الخدمات التي يحصلون عليها، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة إنهاء الخدمات. كما حرصت على متابعة أهم مطالب العاملين بالمركز التكنولوجي لضمان سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

​وخلال تفقدها لمجلس مدينة دهب، زارت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء الحملة الميكانيكية، وقاما بحصر المعدات والمركبات لمعرفة مدى جاهزيتها للعمل، وحالة المعدات المعطلة والمهملة، المتخذة في هذا الشأن.

​ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وضع نظام لمتابعة سير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل. وطالبت بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص السيارات المهملة والمتهالكة بالمجلس.

​وشددت الوزيرة على أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات اللازمة.