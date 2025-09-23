قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
وزيرة التنمية المحلية توجه رئيس مدينة دهب بسرعة إنجاز ملفات المواطنين ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية

وزيرة التنمية المحلية بدهب
وزيرة التنمية المحلية بدهب
ايمن محمد

​وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، رئيس مركز ومدينة دهب بجنوب سيناء، بسرعة إنجاز ملفات المواطنين المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة.
​وشددت الوزيرة على أهمية رفع كفاءة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية لمجلس مدينة دهب، وتعزيز قدراتها التشغيلية، والقيام بأعمال الصيانة المنتظمة للمعدات والسيارات، بما يساهم في الحفاظ على عمرها التشغيلي.
​جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التنمية المحلية يرافقها اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي بمدينة دهب لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد علام، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، وعدد من قيادات المحافظة.
​وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة سير العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأعداد الطلبات التي تم إنجازها، وأهم المشكلات التي تم رصدها. كما اطلعت على الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وعدد الملفات التي تم البت فيها، بهدف تلافي أي مشكلات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد الأراضي، بما يساهم في إنجاز الملفات وتسليم العقود للمواطنين وحفظ حقوقهم وحقوق الدولة.
​وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة سير العمل في الخدمات اليومية للمواطنين، وموقف منظومة المحال العامة والمتغيرات المكانية، وشددت على أهمية تذليل أي معوقات أو تحديات تواجه المواطنين، ودفع وتيرة العمل، وتسريع إجراءات بحث طلبات التقنين والمعاينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتيسير عليهم وسرعة إنهاء مصالحهم. كما أكدت على ضرورة التعامل الفوري مع المعاملات المتأخرة لإنجازها سريعًا، مع التأكيد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة والالتزام بالمدد الزمنية والقانونية المحددة لكل طلبات المواطنين.
​كما التقت الدكتورة منال عوض بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي، واطلعت منهم على بعض الخدمات التي يحصلون عليها، ووجهت بحل بعض الشكاوى العاجلة، ومحاسبة العاملين المقصرين في سرعة إنهاء الخدمات. كما حرصت على متابعة أهم مطالب العاملين بالمركز التكنولوجي لضمان سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
​وخلال تفقدها لمجلس مدينة دهب، زارت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء الحملة الميكانيكية، وقاما بحصر المعدات والمركبات لمعرفة مدى جاهزيتها للعمل، وحالة المعدات المعطلة والمهملة، المتخذة في هذا الشأن.
​ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وضع نظام لمتابعة سير العمل في الحملة الميكانيكية فيما يخص أعمال الصيانة وخطوط السير والتشغيل. وطالبت بسرعة التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص السيارات المهملة والمتهالكة بالمجلس.
​وشددت الوزيرة على أهمية تنفيذ حملات لرفع الإشغالات في عدد من الطرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لمتابعة المتغيرات المكانية التي تم رصدها وتنفيذ الإزالات اللازمة.

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

أبو العينين

أبو العينين يلتقي عدد من قادة الدول في الأمم المتحدة ويعرب عن تقديره لقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

جلال القادري

جلال القادري يتسلم عضوية الشيوخ.. ويؤكد: صوت المواطن أولاً

أبو العينين

أبو العينين: لولا موقف مصر والرئيس السيسي لضاعت القضية والأرض الفلسطينية

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

