رعب في شارع فيصل.. حل لغز العثور على جمجمة آدمية بمقلب قمامة

حلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، لغز

العثور على جمجمة آدمية ملقاة داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع المتفرعة من شارع فيصل.



تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بالعثور على جمجمة آدمية في مقلب قمامة بشارع فيصل، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين من الفحص أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بالنبش في مخلفات القمامة التي يتم جمعها داخل أكياس مختلفة وإلقائه داخل الصندوق المخصص لذلك الغرض وعند فتح أحد الأكياس وجد جمجمة آدمية فاستغاث بالأهالي.

وأبلغ الأهالي رجال المباحث، وتم تكليف عدد من الضباط بتولي مهمة الكشف عن ذلك اللغز، وتوصل فريق البحث إلى أن الجمجمة تخص طبيبة بغرض الدراسة والاستكشافات الطبية وأحضرها لها منذ سنوات والدها الذي توفي، وتم التأكد من صحة روايتها وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.