ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
مصطفى محمد يهاجم مدربه السابق ويكشف سبب بقائه في نانت

حمزة شعيب

أجرى المهاجم المصري مصطفى محمد مقابلة صحفية مع جريدة ويست فرانس، تحدث خلالها عن كواليس بقائه في نادي نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلاقته بالمدربين أنطوان كومباريه ولويس كاسترو.


وقال مصطفى محمد إن المدرب السابق كومباريه كان "الأسوأ" في مسيرته، مؤكداً أنه لو استمر في منصبه لكان قد غادر النادي. 

وأضاف: "أنا شخص أحتاج للشعور بالثقة، وعندما جاء لويس كاسترو شعرت فوراً بأنه يثق بي، ولهذا قررت البقاء"، مشيداً بمدربه الجديد الذي يمنح اللاعبين الاهتمام الكامل ويملك خطة ناجحة.


وأكد المهاجم الدولي أن قرار استمراره مع نانت جاء برغبته الشخصية، موضحاً أن وكيل أعماله تلقى عروضاً من أندية أخرى، لكنه فضل البقاء لأنه يشعر بالسعادة والطموح مع الفريق.


واختتم قائلاً: "هذا العام نانت لديه أهداف كبيرة، ونسعى لتحقيق مركز مؤهل للمشاركات الأوروبية بقيادة لويس كاسترو".

