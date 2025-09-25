مصطفى محمد يهاجم مدربه السابق ويكشف سبب بقائه في نانت

أجرى المهاجم المصري مصطفى محمد مقابلة صحفية مع جريدة ويست فرانس، تحدث خلالها عن كواليس بقائه في نادي نانت خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وعلاقته بالمدربين أنطوان كومباريه ولويس كاسترو.



وقال مصطفى محمد إن المدرب السابق كومباريه كان "الأسوأ" في مسيرته، مؤكداً أنه لو استمر في منصبه لكان قد غادر النادي.

وأضاف: "أنا شخص أحتاج للشعور بالثقة، وعندما جاء لويس كاسترو شعرت فوراً بأنه يثق بي، ولهذا قررت البقاء"، مشيداً بمدربه الجديد الذي يمنح اللاعبين الاهتمام الكامل ويملك خطة ناجحة.



وأكد المهاجم الدولي أن قرار استمراره مع نانت جاء برغبته الشخصية، موضحاً أن وكيل أعماله تلقى عروضاً من أندية أخرى، لكنه فضل البقاء لأنه يشعر بالسعادة والطموح مع الفريق.



واختتم قائلاً: "هذا العام نانت لديه أهداف كبيرة، ونسعى لتحقيق مركز مؤهل للمشاركات الأوروبية بقيادة لويس كاسترو".