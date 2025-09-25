ريفالدو: يامال يملك كل المقومات للفوز بالكرة الذهبية



شجع ريفالدو، أسطورة برشلونة والفائز بالكرة الذهبية عام 1999، النجم الشاب لامين يامال على مواصلة التطوير من أجل التتويج بالجائزة مستقبلًا، بعد أن حل وصيفًا لعثمان ديمبلي.



وأكد ريفالدو أن يامال (18 عامًا) قادر على حصد الجائزة إذا زاد من فعاليته أمام المرمى وصنع المزيد من الفرص لزملائه، مشيرًا إلى أن النجومية وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقترن الأداء بالأهداف والتمريرات الحاسمة مثل رونالدو وميسي.



كما انتقد ترتيب مواطنه رافينها في المركز الخامس رغم تصدره هدافي دوري الأبطال، وأبدى دهشته من غياب بيدري عن قائمة العشرة الأوائل، معتبرًا أن استمرار عمله الجاد قد يقوده للتتويج مستقبلًا.