لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن المفاوضات مع البرتغالي برونو لاج لتدريب الأهلي استمرت لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب تمسك كل طرف بشروطه، وعلى رأسها قيمة الشرط الجزائي ومكافآت البطولات.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن لاج أبلغ مسؤولي الأهلي بموافقته على تدريب الفريق، لكن بشرط قبول مطالبه كاملة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى إعادة دراسة الملف.

وتابع، وفي هذا السياق، عقد محمود الخطيب رئيس النادي اجتماعًا مع لجنة التخطيط، لمناقشة البدائل المطروحة تحسبًا لمماطلة المدرب البرتغالي في الرد، حيث برزت أسماء مثل فاتح تريم وكارلوس كيروش على طاولة النقاش.

وواصل، الأهلي بدأ بالفعل في التواصل مع بعض المدربين المرشحين، لضمان حسم الملف سريعًا وعدم ترك الفريق دون قيادة فنية في المرحلة المقبلة.