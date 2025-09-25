قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
رياضة

تشكيل برشلونة أمام أوفيدو بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
إسلام مقلد

أجرى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بعض التعديلات اللافتة على تشكيل البلوجرانا في مواجهة ريال أوفيدو، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث فضّل إراحة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

واعتمد فليك على فيران توريس لقيادة الخط الهجومي، بمساندة الثنائي ماركوس راشفورد ورافينيا، في خطوة تكتيكية تعكس رغبته في زيادة السرعة والضغط العالي على دفاعات الخصم.

وفي خط الوسط، دفع المدرب الألماني بالثنائي كاسادو وبيدري في الارتكاز، مع تواجد داني أولمو كلاعب صانع ألعاب متقدم، بينما جلس الهولندي فرينكي دي يونج على دكة البدلاء بقرار فني.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: أراوخو – كوبارسي – إيريك جارسيا – جيرارد مارتين.
خط الوسط: كاسادو – بيدري – داني أولمو.
خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد.

ويأمل برشلونة في تحقيق الانتصار خارج الديار لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة). وفي حال فوز الفريق الكتالوني، فسوف يقلّص الفارق إلى نقطتين فقط، إذ يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

