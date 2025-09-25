تشكيل برشلونة أمام أوفيدو بالدوري الإسباني

أجرى الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بعض التعديلات اللافتة على تشكيل البلوجرانا في مواجهة ريال أوفيدو، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث فضّل إراحة المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

واعتمد فليك على فيران توريس لقيادة الخط الهجومي، بمساندة الثنائي ماركوس راشفورد ورافينيا، في خطوة تكتيكية تعكس رغبته في زيادة السرعة والضغط العالي على دفاعات الخصم.

وفي خط الوسط، دفع المدرب الألماني بالثنائي كاسادو وبيدري في الارتكاز، مع تواجد داني أولمو كلاعب صانع ألعاب متقدم، بينما جلس الهولندي فرينكي دي يونج على دكة البدلاء بقرار فني.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: أراوخو – كوبارسي – إيريك جارسيا – جيرارد مارتين.

خط الوسط: كاسادو – بيدري – داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – ماركوس راشفورد.

ويأمل برشلونة في تحقيق الانتصار خارج الديار لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة). وفي حال فوز الفريق الكتالوني، فسوف يقلّص الفارق إلى نقطتين فقط، إذ يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 13 نقطة.