وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المملكة تعلن عن تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية، موضحًا أن الرياض ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز قدرات السلطة في المرحلة المقبلة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على أساس حل الدولتين باعتباره الضمان الحقيقي لأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار إلى أن التحالف سيعتمد على مسار واضح وآلية فعّالة لضمان وصول الدعم إلى الفلسطينيين بشكل مباشر ومستدام.

كما لفت إلى أن الدول العربية والإسلامية شددت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطورة أي خطوات إسرائيلية لضم أراضي الضفة الغربية، مؤكدًا أن إنهاء الحرب على غزة يمثل الخطوة الأولى لتهيئة الأجواء أمام تنفيذ حل الدولتين.

واختتم بن فرحان تصريحاته بالتأكيد على أن المملكة منخرطة مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لإنهاء حرب غزة وفتح الطريق نحو تسوية شاملة.